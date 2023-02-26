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Meşhur meydan da yok oldu! Künefe ustasından esnafa çağrı

Kentte tescilli Antakya künefesini satan işletmelerin bulunduğu 'Künefeciler Meydanı'ndan geriye sadece "Künefe çeviren adam" heykeli kaldı. Depremde bazı yakınlarını ve 2 çalışanını kaybeden künefe ustası Osman Dalgaç ise, depremde hasar görmeyen iş yerini açtı ve şöyle seslendi: Bir yerden başlayalım ki esnafımız, dışarı giden arkadaşlarımız bizi görsünler tekrar memleketlerine geri dönsünler. Onlara rica ediyorum memleketimizi bırakmayalım, tekrardan geri dönsünler işlerinin başına. Bir yerden başlamak lazım

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AA

  • Kahramanmaraş merkezli depremler, gastronomi kenti Hatay'daki yöresel ve tescilli lezzetlerin yapıldığı iş yerlerini de harabeye çevirdi.

     

     
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, kentin en işlek noktasında bulunan ve 2008de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Antakya künefesini satan çok sayıda işletmenin bulunduğu "Künefeciler Meydanı" da depremler nedeniyle zarar gördü.

     

     
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    Bir zamanlar adım atacak yer olmayan, yurt içi ve dışından gelenlerin mutlaka oturup tescilli lezzetin tadına baktığı meydan depremlerle harabeye döndü.

     

     
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    Çok sayıda dükkanın yıkıldığı, sahiplerinin ve çalışanlarının hayatını kaybettiği meydandan geriye sadece "Künefe çeviren adam" heykeli kaldı. (Fotoğraf: İHA)

     
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    "YA ALLAH DİYEREK TEKRAR İŞİMİZİN BAŞINA DÖNDÜK"

    Meydandan uzak bir bölgede Derince Mahallesindeki künefe ustası Osman Dalgaç, AA muhabirine depremler nedeniyle meydandaki çok sayıda ustanın ve çalışanın hayatını kaybettiğini söyledi.
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    Kentin çok büyük acı yaşadığını anlatan Dalgaç, depremlerin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra iş yerinin yok olmasına da neden olduğunu belirtti.
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    Dalgaç, depremlerde merkezden uzakta bulunan iş yerinin hasar görmediğini ancak bazı yakınlarının ve 2 çalışanının hayatını kaybettiğini dile getirdi.
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    "MEMLEKETİMİZİ BIRAKMAYALIM, GERİ DÖNSÜNLER İŞLERİNİN BAŞINA. BİR YERDEN BAŞLAMAK LAZIM"

    Depremde zarar görmeyen iş yerini birkaç gün önce kafa dağıtabilmek için açtığını anlatan Dalgaç, şöyle devam etti:
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    "Bir yerden başlamak gerektiğini düşündüğümüz için ya Allah diyerek tekrar işimizin başına döndük. Esnafımıza, halkımıza bir örnek olalım. Şükür Allah'a binamızda hiçbir sıkıntımız yok. Bunu da düşünerek, bir yerden başlayalım ki esnafımız, dışarı giden arkadaşlarımız bizi görsünler tekrar memleketlerine geri dönsünler. Onlara rica ediyorum memleketimizi bırakmayalım, tekrardan geri dönsünler işlerinin başına. Bir yerden başlamak lazım."
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    "BİRÇOĞUNUN DÜKKANI YIKIK. NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDALAR"

    Dalgaç, depremde evleri zarar gören çalışanlarına konteyner kurduklarını ve birlikte yine çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kentin tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini anlatan Dalgaç, "Durmak yok, çalışmamız lazım. Bu memleketi tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Künefeciler çarşısındaki esnaflarımızla diyalog halindeyiz zaten. Bir tek biz ayakta kaldığımız için onlar sürekli bizden bilgi istiyorlar. Ne yapabileceklerini soruyorlar. Birçoğunun dükkanı şu anda yıkık. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Yani gerçekten çok ciddi bir sıkıntı, sorun bu." diye konuştu.
  • Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti! Künefe ustasından esnafa çağrı geldi

    Dalgaç, çık sayıda kişinin çadırda kaldığı kentte, hayatın normalleşeceği günlerin özlemini çektiğini kaydetti.

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