Meşhur meydan da yok oldu! Künefe ustasından esnafa çağrı

"BİRÇOĞUNUN DÜKKANI YIKIK. NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDALAR"

Dalgaç, depremde evleri zarar gören çalışanlarına konteyner kurduklarını ve birlikte yine çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kentin tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini anlatan Dalgaç, "Durmak yok, çalışmamız lazım. Bu memleketi tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Künefeciler çarşısındaki esnaflarımızla diyalog halindeyiz zaten. Bir tek biz ayakta kaldığımız için onlar sürekli bizden bilgi istiyorlar. Ne yapabileceklerini soruyorlar. Birçoğunun dükkanı şu anda yıkık. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Yani gerçekten çok ciddi bir sıkıntı, sorun bu." diye konuştu.