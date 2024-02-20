Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?
Eski milli yüzücü olarak tanınan Derya Büyükuncu, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor'a yarışmacı olarak katıldığı 2011 yılında şampiyon olan Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi 27 yıl boyunca temsil eden Büyükuncu, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları yaşamış, 2011 yılında ise Survivor'a katılıp birinci olmuştu. Peki, Derya Büyükuncu kimdir? İşte, Derya Büyükuncu'nun hayatına dair detaylar..
DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?
Derya Büyükuncu, 2 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Büyükuncu'nun babası İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisidir, annesi eczacıdır.
Derya Büyükuncu, anneannesi ve dedesinin isteğiyle yüzme sporuna 5 yaşındayken Galatasaray Spor Kulübü'nde başladı. Hocası tarafından yüzmede başarılı bulunmayınca, bir başka spora yönlendirildi. Fakat yüzmeyi çok sevdiği için 2 yıl karate yaptıktan sonra yüzmeye 7 yaşında geri döndü.
Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lise öğrencisiyken müzik ve resim derslerinden kalması nedeniyle ailesi tarafından eğitim için ABD'ye gönderildi. Buradaki eğitiminde başarılı olunca, lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladı. Yüksek lisansını da burada yaptı. Ayrıca ikinci üniversite olarak Michigan Üniversitesi İşletme bölümü okudu.
İLK MADALYASINI 12 YAŞINDA ALDI
Derya Büyükuncu, ilk milli yarışını 9 yaşındayken, 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yüzerek bronz madalya kazandı. Aynı yıl Türkiye'de yapılan yüzme yarışlarında 10 yaş grubunun tüm Türkiye rekorlarını kırdı. 1992 yılından itibaren 6 kez Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı.
500 YÜZME REKORU, 5 ALTIN MADALYA
1985- 2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.
2010 yılında 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Survivor' yarışmasına katıldı ve birinci oldu.
2012 yılında, altıncı olimpiyatı olan 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılarak Olimpiyat Oyunları'na en çok giden yüzücü olarak rekor kırdı.
DERYA BÜYÜKUNCU ÖZEL YAŞAMI
1976 doğumlu olan Derya Büyükuncu, 2004 yılında, yüzme antrenörü olan Zehra Balkan ile evlendi. 1.93 boyundaki milli yüzücü, yengeç burcudur.