Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, birlikte bir şeyler içip uzun süre sohbet eden Derya Çavuşoğlu ile Çağla Demir, mekan çıkışı objektiflere takıldı.

Sokakta şakalaşarak yürüyen Çavuşoğlu ve Demir, patlayan flaşlarla kahkaha attı.

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