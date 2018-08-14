Destansı mücadele müzede hayat buldu

Şahinbey Belediyesince restore edilerek, 12 oda, livas, kastel ve bin 100 metrekare mağaranın yer aldığı tarihi yapıda kurulan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Savaş sahnelerinin hareketli heykellerle canlandırıldığı ve Antep savunması belgelerinin kronolojik sırayla yer aldığı tarihi yapıda, İngiliz ve Fransızlara ait silah parçaları ile şehir halkının kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kazma, kürek gibi birçok tarihi eşya sergileniyor
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Kurtuluş Savaşı'nda Anteplilerin kahramanca yürüttüğü destansı mücadelenin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şahinbey Belediyesince restore edilerek 8 ay önce açılan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, kent tarihine ışık tutuyor.
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AA'nın haberine göre Şahinbey ilçesi Şehitler Caddesi'nde bulunan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde, Anteplilerin, İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve "Gazi" unvanını kazandığı destansı savunma anlatılıyor.
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Giriş katta yer alan 12 tarihi odada Antep savunmasının belgelerle kronolojik olarak aktarıldığı müzenin altındaki bin 100 metrekarelik mağarada da savaş sahneleri hareketli heykellerle canlandırılıyor.
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Ses efektleri eşliğinden projeksiyon gösterisinin yapıldığı müzede, İngiliz ve Fransızlara ait silah parçaları ile şehir halkının kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya sergileniyor.
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ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SAHNESİ
15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurmasının da canlandırıldığı müzede, mağaranın Kurtuluş Savaşı'nın ardından sabunhane ve depo gibi gündelik yaşam alanı olarak kullanılmasına da yer veriliyor.
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, müzenin dünyada eşi benzeri olmayan nadir müzelerden olduğunu belirtti.
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Uzun çalışmalar sonucunda müzeyi kentte kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle devam etti:
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"Bu yapı, Antep savunmasında, Heyet-i Merkeziye'nin toplandığı ve sığınak olarak kullanıldığı önemli merkezlerden. Burası daha önce küçük bir müze olarak açıldıktan sonra yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonunda burayı Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürdük."
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Gaziantep'in önemli tarihi kültürel varlıklarından kastellerden birinin de müzede bulunduğunu kaydeden Tahmazoğlu, "Bu müzeye girdiğiniz zaman hem müzeyi gezmiş oluyorsunuz hem de tünelden geçerek eşsiz İhsan Bey Kasteli'ne erişiyorsunuz. Bu kastelin en önemli özelliği en büyük livasa sahip olması. Ayakta dik yürüyerek bu livastan geçebiliyorsunuz." diye konuştu.
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