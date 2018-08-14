Destansı mücadele müzede hayat buldu

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Gaziantep'in önemli tarihi kültürel varlıklarından kastellerden birinin de müzede bulunduğunu kaydeden Tahmazoğlu, "Bu müzeye girdiğiniz zaman hem müzeyi gezmiş oluyorsunuz hem de tünelden geçerek eşsiz İhsan Bey Kasteli'ne erişiyorsunuz. Bu kastelin en önemli özelliği en büyük livasa sahip olması. Ayakta dik yürüyerek bu livastan geçebiliyorsunuz." diye konuştu.