Falcao - Galatasaray
Cesc Fabregas - Fenerbahçe
Arber Zeneli - Fenerbahçe ve Galatasaray
Demba Ba - Galatasaray
Alan Carvalho - Galatasaray
Divock Origi - Galatasaray ve Fenerbahçe
Adam Szalai - Galatasaray
Fousseni Diabate - Fenerbahçe
Eliaquim Mangala - Galatasaray ve Fenerbahçe
Burak Yılmaz - Beşiktaş
Luiz Felipe - Galatasaray
Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe
Mousa Dembele - Fenerbahçe
Victor Wanyama - Fenerbahçe
Cenk Tosun - Fenerbahçe ve Beşiktaş
Christian Benteke - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray
Mario Balotelli - Fenerbahçe
Lucas Perez - Fenerbahçe
Victor Moses - Fenerbahçe
Ozan Tufan - Beşiktaş, Alanya ve Erzurum
Tolgay Arslan - Galatasaray ve Fenerbahçe
Serdar Aziz - Fenerbahçe ve Beşiktaş
Cristian Lema - Fenerbahçe
Ajdin Hasic - Beşiktaş
Gary Cahill - Galatasaray
Luciano Narsingh - Fenerbahçe
Yacine Brahimi - Fenerbahçe ve Beşiktaş
Juraj Kucka - Fenerbahçe
Luis Muriel - Galatasaray
Şener Özbayraklı - Beşiktaş
Shinji Kagawa - Beşiktaş
Gary Medel - West Ham United
Tolga Zengin - Trabzonspor
Domagoj Vida - Fulham ve Monaco
Jeremain Lens - Leeds United
Garry Rodrigues - Beijing Gouan ve Al İttihad
Maicon - Al İttihad
Younes Belhanda - Nice Ve Monaco
Sofiane Feghouli - Al Hilal
Eren Derdiyok - Basel ve Schalke 04
Yasin Öztekin - Fenerbahçe
Vagner Love - Santos ve Flamengo
Felipe Melo - Galatasaray
Wesley Sneijder - Galatasaray
Cyle Larin - Yeni Malatya ve Erzurum
Ryan Babel - Flamengo
Yevhen Seleznyov - Galatasaray
Gökhan Töre - Galatasaray
Muğdat Çelik - Akhisar
Semih Kaya - Galatasaray
Aatif - Sivas ve Yeni Malatya
Fernando Llorente - Fenerbahçe ve Galatasaray
Emmanuel Adebayor - Fenerbahçe
Ozan Kabak - Roma ve Manchester United
Dimitris Pelkas - Fenerbahçe
Daniel Sturridge - Beşiktaş ve Fenerbahçe
Facundo Ferreyra - Fenerbahçe
Nikola Kalinic - Beşiktaş
Mehdi Benatia - Beşiktaş
Fabri - Beşiktaş
Martin Skrtel - Barcelona ve Monaco
Michy Batshuayi - Fenerbahçe
Joao Miranda - Galatasaray
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