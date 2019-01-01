Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı birçok futbolcuyla anılıyor. 3 Büyükler'den ayrılması beklenen oyuncular da var. İşte şimdiye kadar çıkan transfer dedikoduları...