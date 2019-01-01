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Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler

01.01.2019 - 12:19 | Güncelleme:

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı birçok futbolcuyla anılıyor. 3 Büyükler'den ayrılması beklenen oyuncular da var. İşte şimdiye kadar çıkan transfer dedikoduları...

  • 1 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    1 | 63

    Falcao - Galatasaray

  • 2 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    2 | 63

    Cesc Fabregas - Fenerbahçe

  • 3 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    3 | 63

    Arber Zeneli - Fenerbahçe ve Galatasaray

  • 4 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    4 | 63

    Demba Ba - Galatasaray

  • 5 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    5 | 63

    Alan Carvalho - Galatasaray

  • 6 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    6 | 63

    Divock Origi - Galatasaray ve Fenerbahçe

  • 7 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    7 | 63

    Adam Szalai - Galatasaray

  • 8 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    8 | 63

    Fousseni Diabate - Fenerbahçe

  • 9 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    9 | 63

    Eliaquim Mangala - Galatasaray ve Fenerbahçe

  • 10 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    10 | 63

    Burak Yılmaz - Beşiktaş

  • 11 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    11 | 63

    Luiz Felipe - Galatasaray

  • 12 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    12 | 63

    Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe

  • 13 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    13 | 63

    Mousa Dembele - Fenerbahçe

  • 14 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    14 | 63

    Victor Wanyama - Fenerbahçe

  • 15 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    15 | 63

    Cenk Tosun - Fenerbahçe ve Beşiktaş

  • 16 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    16 | 63

    Christian Benteke - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

  • 17 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    17 | 63

    Mario Balotelli - Fenerbahçe

  • 18 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    18 | 63

    Lucas Perez - Fenerbahçe

  • 19 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    19 | 63

    Victor Moses - Fenerbahçe

  • 20 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    20 | 63

    Ozan Tufan - Beşiktaş, Alanya ve Erzurum

  • 21 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    21 | 63

    Tolgay Arslan - Galatasaray ve Fenerbahçe

  • 22 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    22 | 63

    Serdar Aziz - Fenerbahçe ve Beşiktaş

  • 23 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    23 | 63

    Cristian Lema - Fenerbahçe

  • 24 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    24 | 63

    Ajdin Hasic - Beşiktaş

  • 25 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    25 | 63

    Gary Cahill - Galatasaray

  • 26 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    26 | 63

    Luciano Narsingh - Fenerbahçe

     

  • 27 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    27 | 63

    Yacine Brahimi - Fenerbahçe ve Beşiktaş

  • 28 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    28 | 63

    Juraj Kucka - Fenerbahçe

  • 29 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    29 | 63

    Luis Muriel - Galatasaray

  • 30 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    30 | 63

    Şener Özbayraklı - Beşiktaş

  • 31 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    31 | 63

    Shinji Kagawa - Beşiktaş

  • 32 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    32 | 63

    Gary Medel - West Ham United

  • 33 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    33 | 63

    Tolga Zengin - Trabzonspor

  • 34 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    34 | 63

    Domagoj Vida - Fulham ve Monaco

     

  • 35 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    35 | 63

    Jeremain Lens - Leeds United

  • 36 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    36 | 63

    Garry Rodrigues - Beijing Gouan ve Al İttihad

  • 37 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    37 | 63

    Maicon - Al İttihad

  • 38 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    38 | 63

    Younes Belhanda - Nice Ve Monaco

  • 39 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    39 | 63

    Sofiane Feghouli - Al Hilal 

  • 40 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    40 | 63

    Eren Derdiyok - Basel ve Schalke 04

  • 41 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    41 | 63

    Yasin Öztekin - Fenerbahçe

  • 42 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    42 | 63

    Vagner Love - Santos ve Flamengo

  • 43 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    43 | 63

    Felipe Melo - Galatasaray

  • 44 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    44 | 63

    Wesley Sneijder - Galatasaray

  • 45 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    45 | 63

    Cyle Larin - Yeni Malatya ve Erzurum

  • 46 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    46 | 63

    Ryan Babel -  Flamengo

  • 47 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    47 | 63

    Yevhen Seleznyov - Galatasaray

  • 48 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    48 | 63

    Gökhan Töre - Galatasaray

  • 49 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    49 | 63

    Muğdat Çelik - Akhisar

  • 50 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    50 | 63

    Semih Kaya - Galatasaray

  • 51 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    51 | 63

    Aatif - Sivas ve Yeni Malatya

  • 52 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    52 | 63

    Fernando Llorente - Fenerbahçe ve Galatasaray

  • 53 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    53 | 63

    Emmanuel Adebayor - Fenerbahçe

  • 54 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    54 | 63

    Ozan Kabak - Roma ve Manchester United

  • 55 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    55 | 63

    Dimitris Pelkas - Fenerbahçe

  • 56 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    56 | 63

    Daniel Sturridge - Beşiktaş ve Fenerbahçe

  • 57 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    57 | 63

    Facundo Ferreyra - Fenerbahçe

  • 58 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    58 | 63

    Nikola Kalinic - Beşiktaş

  • 59 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    59 | 63

    Mehdi Benatia - Beşiktaş

  • 60 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    60 | 63

    Fabri - Beşiktaş

  • 61 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    61 | 63

    Martin Skrtel - Barcelona ve Monaco

  • 62 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    62 | 63

    Michy Batshuayi - Fenerbahçe

  • 63 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler (Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray)
    63 | 63

    Joao Miranda - Galatasaray

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