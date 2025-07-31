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        Haberler Magazin Devrim Özkan, kürek sörfü yaptı - Magazin haberleri

        Devrim Özkan, kürek sörfü yaptı

        Devrim Özkan, arkadaşlarıyla çıktığı mavi yolculukta paddleboarding yaparken verdiği pozlarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:03
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        Ünlü oyuncu Devrim Özkan, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda çıktığı tatil rotasını genişleten Özkan, bu kez arkadaşlarıyla birlikte mavi yolculuğa çıktı.

        Tekne turundan arkadaşlarıyla paylaşımda bulunan Devrim Özkan, paddleboarding (kürek sörfü) yaparken poz verdi. Özkan, geçirdiği keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Devrim Özkan
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