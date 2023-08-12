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        Haberler Gündem DGS hemşirelik taban puanları: ÖSYM 2023 DGS hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjan listesi belli oldu mu?

        DGS hemşirelik taban puanları: 2023 DGS hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları

        DGS hemşirelik taban puanları gündemdeki yerini aldı. 11 Ağustos 2023 Cuma günü Dikey Geçiş sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmaya başladı. İşte, 2023 DGS hemşirelik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 10:16
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        Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla açıklanan yönergelere göre tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Bu noktada gözler DGS hemşirelik taban puanlarına çevrildi. İşte, 2023 DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlara ilişkin detaylar...

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        2023 DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilecekler.

        DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

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        DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

        2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

        Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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