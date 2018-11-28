Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, TRT Spor'da yayınlanan "Spor Stüdyosu" programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte golcü oyuncunun o açıklamaları...

"JUVENTUS'UN MEYVESİNİ TOPLADIM"

"Juventus'a gittiğimde Conte vardı. Çok büyük bir ekip ve çok büyük oyunculardan kurulu. Orada yaptığım kontrat sayesinde farklı ülkelerde futbol oynama şansı yakaladım. Çok güzel bir tecrübeydi ve o tecrübenin meyvesini topladım."

"NORMALDE PENALTILARI BEN ATIYORUM"

"Normalde penaltıları ben atıyorum ama takım olarak mücadele ediyoruz sonuçta. Benim için öyle bir sorun yok. Kim atarsa o atabilir penaltıyı. Bir daha böyle bir şey olursa kendim kullanırım muhtemelen. Ben goller atıyorum ama biz takım halinde mücadele ediyoruz."

"20 GOL ATMAYI HEDEFLEMİŞTİM"

"Geçen sene buraya geldiğimde işler kolay değildi. Takım arkadaşlarım sayesinde buraya uyum sağladım ve iyi bir sezon geçirdim. 12 gol attım. Bu sezona büyük bir istekle başladım. Milli takıma gitme fırsatım vardı bu seneyi iyi değerlendirmek istiyordum. Sezon başında da 20 gol atmayı hedeflediğimi söylemiştim röportajlarda. Arkadaşlarım bana bu güveni verdi. Onların bana hazırladığı paslar sayesinde buralara geldik. Hep birlikte ileriye yol alırız."

"30 GOL DE ATABİLİRİM"

"30 gol de atabilirim aslında golün kaç tane olacağı değil de sahada ne kadar kalacağım önemli. Sakatlık olmadığı sürece bütün maçlarda onayabilmek önemli. Oynadığım taktirde atabileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarım sayesinde girdiğim pozisyonları atabiliyorum. Onların hazırladıkları pozisyonlar sayesinde buralardayız. Gomis çok iyi oyuncu. Yakaladığı şansları iyi değerlendirdi ve o sayıya ulaştı. Gol atacak sadece ben değilim. Diğer arkadaşlarımda katkı veriyor. Böyle devam edersem 30 gol ve üzeri atabileceğimi düşünüyorum."

"FENERBAHÇE MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

"Fenerbahçe iyi takım. Attıkları gollerden bağımsız durumda çok iyi oyuncuları var. Kazanmak için oynayacaklar. Puana ihtiyaçları var. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Ben yine oraya gittiğimizde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii kolay maç olmayacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"NEDEN ŞAMPİYON OLMAYALIM?"

"Ben de teknik direktörümüz gibi düşünüyorum. İyi bir kadromuz var. Uzun zamandır aynı oyuncularla oynayan bir takımız. Ligde daha iyi bir takımız Fenerbahçe'ye göre. Neden şampiyon olamayalım? Ama bu formu devam ettirmemiz gerekiyor. Şampiyon olamasak da ligi en iyi şekilde bitirmek ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Amaçlarımızdan birisi bu."

TRANSFER TEKLİFLERİ

Tabii ki şu anda odaklandığımız şey ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek. Daha sonra Kasımpaşa ve benle alakalı konuşabiliriz. 4 sene kontratım var ve devam ediyor. Türkiye içinden ve dışarıdan ilgilenen takımların olduğunu biliyorum ama bu sadece benim elimde değil. Daha sonra konuşulur bu. Şu an nere gideceğimi planlamadım. Amacım şu an takıma yardımcı ve başarılı olmak."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ