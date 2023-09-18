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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı bir kavuşmaya daha sahne oldu

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı bir kavuşmaya daha sahne oldu

        Show TV'nin hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara gelen ve soluksuz izlenen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bir anne-kızı daha kavuşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 23:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 23:18
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        Anne ile kızı kavuştu
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        28 Mayıs’ta Sinop Türkeli’nden otobüse binip İstanbul’a gelen Yağmur, İstanbul Esenyurt’tan gelen ihbarla Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tarafından bulundu. Didem Arslan Yılmaz, Yağmur’u aldı ve stüdyoda annesiyle karşı karşıya getirdi.

        TORUNUNDAN VAZGEÇMEYECEK

        Yağmur annesiyle iletişime geçmedi ve korktuğunu ifade etti. Kızının babasının öldüğünü söyleyen Yağmur, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dini nikahlı eşinin adının açıklanmasını istemeyen Yağmur, şehri terk edeceğini söyledi. Annesi ise kızının birilerinin etkisi altında kaldığını ve yalan söylediğini iddia etti. Torunundan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

        Canlı yayında öfkelenen anne Emine ve kızının hikayesi; Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de neticeye varacak. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

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        #didem arslan yılmaz
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