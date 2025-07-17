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        Haberler Objektife Takılanlar Didem Balçın: Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanıştık - Magazin haberleri

        Didem Balçın: Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanıştık

        Harbiye'de Kenan Doğulu'yu izlemeye gelen Didem Balçın ve eşi Can Aydın, konserin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Balçın, "Eşimle ilk kez Kenan Doğulu konserinde tanıştık." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 19:46 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:46
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        "Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanıştık"
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        Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verdi.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; konseri izlemeye gelenler arasında oyuncu Didem Balçın, eşi Can Aydın ile birlikte yer aldı.

        Balçın, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanışmıştık, tam konser sırasında. Bu yüzden Kenan Doğulu'nun tüm konserlerine birlikte gitmeye özen gösteriyoruz." dedi.

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        #didem balçın
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