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Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı verecek uygulama

Avrupa Parlamentosu (AP),Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde yeniden sorunsuz seyahat edilebilmesine olanak sağlayan "Dijital Covid Sertifikası" uygulamasını ezici bir çoğunlukla onayladı. 1 Temmuz'dan itibaren AB üyesi ülkeler arasında kağıda basılı ya da dijital ortamdaki bir "QR kodu" ile seyahat etmek mümkün olacak. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

SON DAKİKA: Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı
AB vatandaşlarına kısıtlamasız seyahat imkanı!
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BBC TÜRKÇE
- Getty Images
AB vatandaşları dijital ortamdaki "qr kodu"nu göstererek kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

Avrupa Parlamentosu (AP),Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde yeniden sorunsuz seyahat edilebilmesine olanak sağlayan "Dijital Covid Sertifikası" uygulamasını ezici bir çoğunlukla onayladı.

AB vatandaşları, 1 Temmuz'dan itibaren, kağıda basılı ya da dijital ortamdaki bir "QR kodu" ile birlik üyesi ülkeler arasında hiçbir kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

Dijital Covid Sertifikası alabilmek için üç koşul gerekiyor:

  • Koronavirüse karşı her iki doz aşıyı da yaptırmış olmak
  • Son 72 saatten eski olmayan bir negatif PCR testi veya son 24 saatten eski olmayan bir negatif hızlı test sonucu göstermek
  • Son altı ayda koronavirüs geçirmiş ve bu nedenle yeterli bağışıklık kazanmış olmak

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve parlamento tarafından onaylanan seyahat sertifikası uygulaması, AB Konseyi'nin de onayının ardından 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek. Sertifika, 12 ay süresince geçerli olacak.

Aslında parlamentonun aldığı karar biraz sembolik. Çünkü birçok AB ülkesi, Avrupa Parlamentosu ve konseyin onayını beklemeden, seyahat sertifikasını zaten uygulamaya başladı.

- Getty Images

AB'nin Adaletten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Didier Reynders'e göre, zaten şu anda bir milyondan fazla Avrupa vatandaşı böyle bir sertifika aldı.

Kişisel bilgilerin yer almayacağı sertifika, ücretsiz olarak verilecek. İngilizce ve verilen ülkenin dilinde düzenlenecek sertifika, AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsvçre, Lihtenştayn ve Norveç'te de geçerli olacak.

Türkiye vatandaşları nasıl etkilenecek?

Avrupa Komisyonu'nun önerisi doğrultusunda birlik dışındaki üçüncü ülkelerden Avrupa'ya gelecek kişilere yönelik kısıtlamalar da 1 Temmuz'dan itibaren yumuşatılacak.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülke vatandaşları, geçerli vizeleri bulunması, en erken 14 gün önce son doz aşısını da yaptırmış olmaları, seyahatten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi göstermeleri veya son altı ayda Covid geçirdiğini kanıtlamaları durumunda seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacaklar.

AB ülkeleri, vaka sayılarındaki artış veya yeni tehlikeli virüs varyantlarının ortaya çıkması gibi durumlarda yeniden seyahat kısıtlamaları uygulayabilecek.

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