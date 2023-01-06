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Turistin evlilik teklifini sabotajı TikTok'ta viral oldu

İzlanda'nın Reykjavik kentinde gerçekleşen bir evlilik teklifi videosu, sosyal medyada viral oldu. Bir turistin, kız arkadaşına evlilik teklifi için diz çöken Sean Munn'ın bacağının üzerinden geçerek manzarayı çekmeye devam etmesi binlerce izlenme aldı

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  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    İzlanda'nın Reykjavik kentinde gerçekleşen bir evlilik teklifi videosu, video paylaşım sitesi TikTok'ta ilgi gördü. 

     
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Romantik ana müdahale eden 'dikkatsiz' bir turist internet kullanıcılarını hem sinirlendirdi hem de güldürdü. 
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Salı günü yayınlanan ve 600 binden fazla görüntülenme alan videoya göre Sean Munn, kız arkadaşı Jordan McGowan'a evlenme teklifi etmek üzerine diz çöktü.
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    O sırada kadın turist tatlı anı görmezden geldi ve manzaranın fotoğrafını çekmek için Munn'ın ayağının üzerinden geçti.

     
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Nişanlı çift ise bu durumu anlayışla karşıladı. McGowan, "Dürüst olmak gerekirse bu durumu komik buluyorum. Zararı yok, izlemesi çok eğlenceli" dedi. 
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Sosyal medya kullanıcıları ise turistin anı mahvettiğini belirtti. 

     
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Bir internet kullanıcısı "Ne olduğunu tam olarak biliyordu ve bunu bilerek yaptı" diye yazdı.

     
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Başka bir kişi ise "Bazı insanların çevrelerinden ne kadar habersiz oldukları olduğuendişe verici" dedi. 
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Bazıları ise turistin Sean Munn'ın bacağının üzerinden geçmesini oldukça komik buldu.
  • Dikkatsiz turist TikTok'ta viral oldu! Manzarayı çekmeye devam etti - VİDEO İZLE

    Olayın kurgu mu yoksa gerçek mi olduğuyla ilgili açıklama yapılmadı. 

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