Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye gündemini sarsan Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre geçtiğimiz yıl Kasım ayında "Kara para aklamak", "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ve bazı çalışanları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SAVCI BİR SUÇTAN TAHLİYE KARARI İSTEDİ

Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi.