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HaberlerGündem

Dini bayramlar 2020 ne zaman?

Üç ayların başlaması ile Müslüman vatandaşlar dini bayram ve dini günlerin tarihini araştırmaya başladı. 25 Şubat itibari ile üç aylara girildi, Recep ayı başladı. Peki 2020 dini bayramlar ve günler ne zaman? İşte Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan dini günler

Dini bayramlar 2020 ne zaman?

Dini Günler Takvimi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Müslüman vatandaşlar dini bayram ve tatillerin hangi gün olduğunu araştırmaya başladı. 25 Şubat itibari ile Diyanet takvimine göre Recep ayına girildi. Peki sıkça araştırılan 2020 dini bayram ve günlerin tarihleri nedir? İşte Diyanet takvimine göre dini gün ve bayramlar...

2020 DİNİ BAYRAMLAR NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Tarihleri:

23 Mayıs 2020 Bayram Arifesi

24 Mayıs 2020 Bayramın Birinci Günü

25 Mayıs 2020 Bayramın İkinci Günü

26 Mayıs 2020 Bayramın Üçüncü Günü

Kurban Bayramı Tarihleri:

30 Temmuz 2020 Bayram Arifesi

31 Temmuz 2020 Bayramın Birinci Günü

1 Ağustos 2020 Bayramın İkinci Günü

2 Ağustos 2020 Bayramın Üçüncü Günü

3 Ağustos 2020 Bayramın Dördüncü Günü

2020 ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER NE ZAMAN?

27 Şubat 2020 Regaip Kandili

21 Mart 2020 Miraç Kandili

7 Nisan 2020 Berat Kandili

23 Mayıs 2020 Kadir Gecesi

20 Ağustos 2020 Hicri Yılbaşı

29 Ağustos 2020 Aşure Günü

28 Ekim 2020 Mevlid Kandili

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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