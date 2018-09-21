TRT1 kanalında başladığı günden bu zamana en çok izlenen dizilerden olan Diriliş Ertuğrul yeni sezon bölümleri hala yayınlanmadı. Dizinin sevenleri heyecanla başlayacağı günü bekliyor. Bazı iddialara göre Diriliş Ertuğrul dizisinin adı değişecekti ancak dizinin sosyal medya hesabından bir açıklama geldi! Diriliş Ertuğrul 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi yeni sezon tanıtımını yayınladı mı? Diriliş Ertuğrul dizisinin adı değişecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcı şirketinden henüz yayın tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sezon dizinin yeni sezonu Ekim ayında başlamıştı. Dizinin 5. sezonunun da Ekim ayında yayınlanması öngörülüyor. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanı da hala yayınlanmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle;

"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNA DAHİL OLDU!

Kurtuluş Zeydan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ertuğrul karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu, ''Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak.'' dedi. Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral kimdir, Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa‘nın İnegöl ilçesinde doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır.

Hande Soral, 2008 yılında bir gün seyirci olarak Komedi Dükkanı dizisini izlemeye gitti, Tolga Çevik onu misafir olarak sahneye çıkardı. Oradaki performansını beğenen Komedi Dükkanı dizisinin yönetmeni Fırat Parlak ona oyuncu olması için teklif yapınca oyunculuk kariyeri başlamış oldu.

Hande Soral, 2008 – 2011 yılları arasında “Küçük Kadınlar” adlı dizide Özge Borak, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı ile beraber başrollerinde oynadı.

2010 yılında “Gecekondu” dizisinin 4. Bölümüne Hayko Cepkin ile birlikte katıldı.

Hande Soral, 2014 yılının Ocak ayında, yönetmenliğini Çağan Irmak ve Doğan Ümit Karaca‘nın, senaristliğini ise Sevgi Yılmaz‘ın üstlendiği Reşat Nuri Güntekin‘in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit‘in paylaştığı “Çalıkuşu” dizisinde Azelya karakterini canlandırdı. Diğer rollerde Begüm Kütük, Hilmi Cem İntepe, Su Kutlu gibi isimler rol almıştır.

Hande Soral, 2014 yılında, yazar Fakir Baykurt‘un aynı adlı romanından uyarlanan “Yılanların Öcü” adlı dizide Cemal Toktaş ile baş rolde oynadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ