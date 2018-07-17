10 GÜNDÜR KAYIP

Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde avcı Rufi Karatepe, av sırasında kaçarak geri dönmeyen Breton cinsi Moretta adlı köpeğini bulanlara para ödülü verecek. Köpeği canlı olarak bulup getirenlere 3 bin lira ödül vereceğini söyleyen Karatepe, "Ölü olarak getirenlere de 500 lira para ödülü vereceğiz. Ölüsünü getirenlere ödül koymamızın amacı yaşadığından emin olmak için" dedi.



KAHVEHANELERE İLANLAR ASTI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde avcılık yapan Rufi Karatepe, 10 gün önce av için gittikleri Vize'nin Debeli köyünün ormanlık alanında gözden kaybolan Breton cinsi köpeğinin geri dönmediğini belirtti. Moretta adlı köpeğini yeni aldığını ve henüz kendisine tam alışmadığını anlatan Karatepe "Av sırasında kaybolduktan sonra 10 gündür arıyoruz. İlanlar bastırarak civardaki tüm köylerin kahvehanelerine astım. Köpeğimi canlı olarak bulup getirenlere 3 bin lira para ödülü vereceğiz. Ölüsünü getirenlere ödül koymamızın amacı da yaşadığından emin olmak içindir. Biz tabi öldüğüne inanmıyoruz bir şekilde bulunup geri gelecektir" şeklinde konuştu.