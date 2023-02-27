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Haberler Yaşam Diyak Nedir, Ne İşe Yarar? Diyak Nerelerde Kullanılır?
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Diyak nedir, ne işe yarar? Diyak nerelerde kullanılır?

Diyak, diyotların bir çeşidi olan elektronik devre elemanıdır. Bu diyot türü, kutupsuz iki uca sahiptir. İki yönlü bir şekilde akım olarak geçirebilen bir anahtarlama elemanı olan diyak, zener diyotların da bir alt türü olarak bilinmektedir.

Diyak Nedir, Ne İşe Yarar? Diyak Nerelerde Kullanılır?
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Diyak Nedir?

Zener diyotlarının bir alt türü olan diyot çeşidi olarak bilinmektedir. Elektronik devreler üzerinde kullanılmasının amacı çift yönlü anahtarlama işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Birbiri ile bağlantısı ters yapılmış olan iki diyotun birleşiminden oluşmakta olduğu söylenebilmektedir. Üzerinde kutupsuz iki uç bulunmakta olduğu bilinmektedir. Bu uçların sayesinde iki yönlü anahtarlama yapabilmektedir. Geçirme gerilimi ya da kırılma gerilimi olarak isimlendirilmekte olan belirli bir gerilim değerli bulunmaktadır. Diyak sadece kırılma ya da geçirme gerilimine ulaştığında iletken hale gelmektedir. Bunun altında iken iletken değildir. Genel olarak özellikleri sayesinde diyak, elektronik devrelerin üzerinde her iki yönde akım anahtarlama elemanı olarak kullanılabilmektedir.

Diyak Ne İşe Yarar?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan biri tanesinin de diyak ne işe yarar sorusu olduğu bilinmektedir. Öncelikle bir anahtarlama sistemi olarak kullanılmakta olan diyak, pek çok devrede kullanım özelliğine sahiptir. Yarı iletken tiryak ile hazırlanmaktadır. Triyak tetiklenmesi ise diyak ile gerçekleşmektedir. Bu sayede sistemlerin daha düzgün çalışmasına olana sağlamaktadır. Kullanıldığı alanlar arasında şunlar yer almaktadır:

  • Bir elektrik ışık kaynağını dim etme
  • Darbe osilatörü
  • Motor kontrol sistemleri
  • Isı kontrol sistemleri
  • Tristör ve triyak tetikleme devreleri

Diyak Nerelerde Kullanılır?

Çeşitli amaçlarla kullanılmakta olduğu söylenmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Elektrikli ışık kaynakları üzerinde, ışığın değişken parlaklık ayarını yapmak amacı ile
  • Farklı elektronik devrelerde ve endüstride darba osilatörü olarak
  • Endüstride ve günlük yaşamda ısı kontrolü amacı ile
  • Motorların kontrol ünitelerinde
  • Tetikleme devrelerinin çalıştırılması amacı ile

Diyak Kaç Uçlu Bir Devre Elemanıdır?

Merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin diyak kaç uçlu bir devre elemanıdır sorusu olduğu gözlemlenmektedir. İki uçlu bir devre elemanıdır, diyak üzerinde bulunmakta olan uçların her ikisi de kutupsuzdur. Devreye hangi ucun negatif bir şekilde bağlandığının hiçbir önemi bulunmamaktadır ve sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.

Diyak Çeşitleri

Diyak, zener diyotlarının bir alt türü olan diyot türü şeklinde tanımlanabilmektedir. Yapısının tiryaklara benzemekte olduğu gözlemlenmektedir. Ancak farklı olduğu bir yönü bulunmaktadır. Bu da üzerinde bir gate ucu bulunmamasıdır. Birbirine ters bir şekilde bağlanmış iki adet dört bölgeli diyotun birleşiminden oluşan diyaklar, kendi içerisinde çeşitlere ayrılarak farklı özellikler göstermemektedir.

Diyak Sağlamlık Kontrolü

Diyakların sağlamlığı, elektronik devre ölçüm aletleri aracılığı ile yapılmaktadır. Diyak ölçmek için ölçü aleti, ohm kademesine getirilmektedir. Diyaklar çift taraflı çalıştığından, ölçü aletinin her iki ucu rastgele diyak üzerinde bulunmakta olan uçlara temas ettirilmektedir. Bu biçimde ölçüm yapılmasının ardından ölçü aletinin uçların yer değiştirilerek diyak üzerinde yer almakta olan uçlara yeniden temas ettirilmektedir.

Her iki biçimde de gerçekleştirilmekte olan ölçümde ölçü aletinin üzerinde okunmakta olan değerler, yüksek direnç değerleridir. Eğer yüksek direnç değerleri görülür ise sağlam anlamına gelmektedir. Düşük direnç değerlerini göstermekte olduğunda ise arızalı anlamına gelmekte olduğu söylenebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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