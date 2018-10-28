Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Orhan Gazi Camii’nde sabah namazında cemaatle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, faiz eleştirisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Orhan Gazi Camii’nde kıldırdığı sabah namazı sonrasında cemaate vaaz verdi. Prof. Dr. Erbaş, “Bu sohbetimizde Allah için çalışmak nasıl olmalı bununla ilgili birkaç ayet-i kerime ve birkaç hadis-i şerifi izah ederek, anlamaya çalışarak tamamlayacağız sohbetimizi. Biz Allah için varız, Allah’a ibadet etmek için, onun rızasını kazanmak için yaratıldık. Ve yine ona dönücüleriz, ona döneceğiz. Allah’a döneceğiz, yeryüzünde bulunma gayemiz, dünyaya gönderilme gayemizde bu” dedi.

"SİSTEM FAİZ ÜZERİNE KURULMUŞ"

Sistemin faiz üzerine kurulduğunu ifade eden Erbaş, “Eskiden insanlar karanlıklar içerisindeydi. Her taraf cehalet ile dolmuştu, putlar ile dolmuştu. İnsanlar pazarlarda köle olarak satılıyordu. Faiz, tefecilik almış başını gidiyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu, kabile savaşları ve ırkçılık vardı. Bunların hangisi şimdi yok. Irkçılık mı yok, ırkçılıktan dolayı savaşlar mı yok? Var, hatta örgütler kurduruluyor o örgütlerle savaşlar yaptırılıyor. Faiz mi yok, faizcilik mi yok? Hem de sistematik bir şekilde yapılıyor, sistem faiz üzerine kurulmuş. Bu şekilde insanlar harama, haramla iştigal ettiriliyor” diye konuştu.

“KUR'AN İLE SÜNNETİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK İMKANSIZDIR"

Kur’an-ı Kerim ile sünnetin birbirinden ayrılmasının imkansız olduğunu söyleyen Erbaş, “Sünneti dışlayarak, sünneti öteleyerek bir takım anlayışlar ortaya çıkıyor. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılır mı, Peygamberimizin hayatını bilmeden, sünnetini bilmeden Kur’an anlaşılır mı? Bunları birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil, Kur’an ile sünnet beraber anlaşılır. Kur’an-ı anlamak için sünnetten, sünneti anlamak için ise Kur’an-ı Kerim’den yararlanacağız. Birbirinden ayrılması imkansız bir şey” şeklinde konuştu.

"NAMAZ DİRİLİŞ DEMEKTİR"

Namazın diriliş olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandıran Prof. Dr. Ali Erbaş, “Rabbimiz şöyle buyuruyor; namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Bu namaz farz namazı da nafile namazı da olur. Peygamber Efendimiz farz namazlarının dışında bir şeye kızdığında, üzüldüğünde, sevindiğinde, abdest alarak namaza dururmuş, nafile namaz bu demek. Namaz diriliş demektir, namaz insanı ayakta tutmak demektir. Namazı kılınız ki ayakta kalasınız, diri olasınız, ruhunuzu diri tutasınız. Namaz, ruhen ve bedenen insanı ayakta tutan bir ibadettir” ifadelerini kullandı.

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