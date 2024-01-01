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        Tabela asarken düşünce ağır yaralandı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'databela astığı sırada dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten düşen Murat B. (24) ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:00
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        Tabela asarken düşünce ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'databela astığı sırada dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten düşen Murat B. (24) ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Tabela işi yapan Murat B., bir iş yerinin tabelasını asmak için merdiven ile 3 metre yüksekliğe çıktı. Bu sırada Murat B. dengesini kaybedince merdiven başında bekleyen 2 kişinin çabasına rağmen zemine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla gelen ekipler Murat B.'yi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalçası kırılan Murat B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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