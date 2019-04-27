11 | 16

Turizm yönünden var olan değerlerin öne çıkarılması gerektiğini belirten Bağlıkaya, "Bunların hepsini öncelikle kendi vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor ki bu değerler yaşasın ve bundan sonraki nesillere devam etsin, yabancı turistler de bu sayede mümkün olduğunca buraları daha fazla tanısın" ifadelerini kullandı.