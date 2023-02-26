Ben de bu akşam oraya gitmeyi düşünüyorum. 20 günden beri ha bugün, ha yarın hastanelerde şurada, burada aradık. Ama yok. Daha halen ulaşamadık. Ev almadılar. Orada kiraya gittiler. Benim kızım her şeyden biraz korkuyordu. O siteyi araştırmış, güvenli diye, güvenliği vardı sitenin oradan tutmuş. Bilemezdik böyle olacağını. Allah herkese yardım etsin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Çok kötü. 20 gündür benim çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir" ifadelerini kullandı.