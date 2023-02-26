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DNA testi de verdiği Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı

Damadının cenazesine ulaşılan acılı baba Battal Kerzi, kızı Esra İlhan'dan gelecek haberi bekliyor. Üsteğmen Miraç İlhan eşi Esra İlhan, Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta yaşıyordu...

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DHA

  • Hatay'ın Antakya ilçesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ta yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan'dan (30) deprem gününden beri haber alamayan Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi ve damadının babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunması için DNA testi verdi. Battal Kerzi, damadının cenazesine ulaştıklarını belirterek, "Ama kızım halen yok. İnşallah buluruz. En azından bir dikili taşı olsun. Bu saatten sonra onu istiyoruz" dedi.
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı. Rönesans Rezidans'ın 6´ncı katında yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan ve eşi Esra İlhan'dan ise depremin meydana geldiği tarihten bu yana haber alınamadı.
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi ve Miraç İlhan'ın Giresun'daki babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunabilmesi için 13 Şubat tarihinde DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre Miraç İlhan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldıktan sonra orada defnedildiği belirlendi. Miraç İlhan'ın cenazesi Giresun'a götürülerek, yeniden toprağa verileceği belirtildi.
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    "KIZIM SİTEYİ ARAŞTIRMIŞ, EVİ GÜVENLİ DİYE TUTMUŞ"

    Depremin olduğu günden bu yana kızı ve damadına ulaşmak için çabaladıklarını belirten Battal Kerzi, kızı ve damadının güvenliği olduğu için o siteye taşındıklarını söyledi. Kerzi, "İlk günden beri bekliyoruz. Rönesans Rezidans da 6'ncı kat 104 nolu dairede oturuyorlardı. 
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz. DNA testlerini bekliyoruz. İnşallah cenazesine ulaşabiliriz. Gayri umudumuz bitti. Ne diyeyim başka. Orada yaşıyorlardı. Damadım subaydı. Görevi icabı orada bulunuyordu. Allah'a sığınıyoruz. En azından cenazesini bulalım, yeter. Başka bir şey istemiyorum. Damadımın cenazesi DNA testinden çıktı. Dün haberi geldi. Pazartesi günü cenazesi kaldırılacak.
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    Ben de bu akşam oraya gitmeyi düşünüyorum. 20 günden beri ha bugün, ha yarın hastanelerde şurada, burada aradık. Ama yok. Daha halen ulaşamadık. Ev almadılar. Orada kiraya gittiler. Benim kızım her şeyden biraz korkuyordu. O siteyi araştırmış, güvenli diye, güvenliği vardı sitenin oradan tutmuş. Bilemezdik böyle olacağını. Allah herkese yardım etsin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Çok kötü. 20 gündür benim çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir" ifadelerini kullandı.
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    "EN AZINDAN BİR DİKİLİ TAŞI OLSUN"

    Perişan durumda olduklarını vurgulayan Battal Kerzi, "Allah razı olsun damadımın kardeşinden. Onun hakkını da ödeyemem. Çok mücadele etti, uğraştı. İnşallah buluruz. En azından bir dikili taşı olsun. Onu istiyoruz bu saatten sonra. Bilmiyorum bundan sonra yaşantım nasıl olur? Daha 8 aylık yeni evlilerdi. Hayalleri vardı. Ama olmadı. 
  • Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki kızı Esra İlhan'a ulaşılamadı! DNA testi de veren acılı baba yürekleri dağladı - Güncel deprem haberleri

    Depremden bir hafta önce eşim de oradaydı. Böyle olacağını bilseydik ikisini de alıp gelirdik. Severek evlenmişlerdi. Ama Allah göstermedi. Bütün mutluluklarını 8 aya sığdırdılar. İkisi de birbirlerinin gözünün içine bakıyordu" diye konuştu.

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