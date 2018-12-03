Doğum lekeleriyle gurur duyuyorlar

Vücudun ya da yüzün çeşitli yerlerinde oluşan doğum lekeleri yara ya da morluk zannediliyor. Ünlü fotoğrafçı Linda Hansen, bu karışıklığa parmak basmak için doğum lekeleriyle gurur duyan kişilerin fotoğraflarını çekiyor