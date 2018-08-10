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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolar kurunda son durum ne? İşte 10 Ağustos dolar fiyatı

Dolar 5.70 TL'yi aştı

Dolar / TL, makro ekonomik verilerde bir değişim olmadığı halde ABD ile devam eden gergin ilişkilerde piyasaların beklentisine dönük bir gelişme yaşanmaması nedeniyle yukarı yönlü atağına devam ediyor. Dolar kur bugün saat 7:30 sularında 5.70 TL'yi de aşarak 5.7373 TL'yi gördü. Euro ise 6.63 TL olurken, sterlin 7.35 TL'yi test etti

10.08.2018 - 07:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

"Dolar neden yükseldi?" sorusu gündemi meşgul etmeye devam ederken, Türk heyetinin ABD'deki görüşmelerinde resmi kaynaklarca açıklanmış somut bir ilerleme işareti bulunmaması ve heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardından dolar kurundaki sert yükseliş sürüyor.

Çarşamba akşamı 5.30 bandında dalgalanan dolar kuru dün akşam saatlerinde 5.50 TL'yi test ettikten sonra geç piyasada 5.60 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde 5.70 TL sınırı da geride kaldı.

10 Ağustos sabahı dolar / TL yeni tarihi zirvesi olan 5.7376 TL'yi gördü. Euro / TL de benzeri bir atakla 6.50 TL'yi geçerek 6.63 ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Sterlin ise 7.35 seviyesini test etti.

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada "Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

Uzmanlar, ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

PİYASALAR YENİ EKONOMİ MODELİNİ BEKLİYOR

ING stratejisti Trieu Pham, ABD ile ilişkilerin pozitif ilerlemesinin Türk varlıkları için geçici bir rahatlama sağlayacağını ancak yatırımcı güvenini tamamen geri kazanmak için yapacak çok şey olduğunu belirtirken, "Kurda daha fazla oynaklık yakın vadede TCMB üzerinde kararlı hareket etme baskısını artıracaktır" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise not indiriminden bu yana Türkiye'de görünümün kötüleştiğini, Türk Lirası'ndaki düşüşün hızla durdurulması gerektiğini bildirdi.

Fitch Analisti Paul Gamble, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Aralık ayındaki not değerlendirmesine kadar birçok şeyin değişebileceğini vurguladı.

Dolar kurunun yeni zirveyi görmesiyle birlikte TL'nin dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 5'i aşarken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösteriyor.

TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 30'un üzerinde.

Dolar, sabah saat 07:35'te 5.7112 TL'den el değiştiriyor. Euro 6.5882, sterlin ise 7.3423 TL.

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olmasının beklendiği ve kurgulanan yeni ekonomi modeline ilişkin çerçevenin yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Açıklama piyasada tansiyonu bir nebze hafifletmişti. Bugün açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı için piyasalar detaylara odaklandı.

 

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Yorumlar 5
  • Misafir 4 dakika önce
    iktidara chp gelse ve döviz bu halde olsa ülkeyi batırdınız diye bas bas bagırırdı herkes. chpli degilim ama şansları yaver gitti de kurtuldular bu durumdan.
  • Misafir 4 dakika önce
    bizim allahimiz var idare et
  • Misafir 5 dakika önce
    bu heyet gitmese daha karlıydık ....
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