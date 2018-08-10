İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarının satır başları...

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa yeni bir sistem değişikliği sonrası Türkiye için yeni bir süreç başlattık. Yeni bir ekonomik yaklaşımının olacağını paylaşacağımızı bir çok ortamda ifade ettik.

Türkiye son 16 yıllık Ak Parti döneminde ekonomik olarak bir üst lige çıktı çok başarılı bir süreç ortaya koydu

Yeni dönemin yeni ekonomik anlayışı olacak

Tabi benim için çok heyecan verici bir gün. Yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı,

Tüm kurumlarıyla, detaylı stratejileriyle daha hızlı güçlü strateji ve politikalarıyla hedeflerine yürüyen bir süreci yaşayacağız. Kısa, çok kısa, orta ve uzun vadeli nasıl bir vizyonla ilerleyeceğimizi paylaşacağımız bir toplantı.

Gerek para gerek maliye politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle ve bu birleşmeye dayalı yapacağımız ahlaklı ve liyakatli şemsiyesini bir arada taşıyan yönetim kademesiyle çok daha etkin ve güçlü bir bakanlık olacak.

İlk günden beri yaptığımız attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonumuzla birlikte ve sislerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Tüm paydaşlar üzerinde ulusal ve uluslararası tüm paydaşların da içinde olduğu her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacak.

Eylül ayında açıklayacağımız OVP (Güzel bir isim arıyoruz), bu programın detayları çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacak. En önemli adımlardan bir tanesi kararlı bir yaklaşım olması. Yeni model olarak ortaya çıkan bu bakanlığın koordinasyonunda çok daha kararlı ve güçlü emin adımlarla yeni bir dönem başlayacak. Türkiye bir üst lige çıkmak zorundaysa bazı şeyleri değiştirmesi lazım.

Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil

Hergün yeni dinamiklerin şekillendiği bir süreçten geçiyoruz Bu manada çok daha sağlam bir temeli olacak. Bir diğer ayağı sürdürülebilir olacak. Berat Albayrak olsa da olmasa da dizayn ettiğimiz bu sistemin sürdürülebilir olması lazım. Bir sektöre, bir kişiye dayalı, hayır. En önemlisi katılımcı olacak. 81 milyon Türkiye büyük bir hedefe kitlenmişken 81 milyon katılımcı olacak. Mesele stratejik bir akılla yaklaşmaktan geçiyor

Belirlediğimiz yol haritasını güçlü prensipler üzerine inşa edip bunun kişilere değil, sistem üzerine oturtulduğunu ortaya koyduğumuz zaman hiç savrulmadan yoluna devam edecek. Ekonomimizin tüm sınamalardan etkilenmeden ortaya çıkacak güçlü temeller üzerine inşa edilmesi lazım.

Prensiplerimiz;

Tüm piyasa paydaşlarıyla daha etkin bir iletişim ve güvene dayalı süreç. Kalıcı ve güçlü yapı kurma noktasında bunlar olmazsa olmaz

Değişime ayak uydurma, hatta değişimde öncü rol üstlenmek, olmazsa olmaz...

Piyasa ve teori çerçevesinde baktığımızda gerçekçi politikaların seçilmesi.

Spekülasyonların ekonomimize etki etmesine izin vermeyip özellikle veri güvenliği, çünkü ekonomin temeli veriye dayanıyor, çok daha etkin bir süreç ortaya koyacağız.

Özellikle Türk Lirası'nın güvenini arttırmak. Hele de küresel sınamalardan geçtiğimiz bu günlerde... Türkiye olarak son 15 senede çok daha etkin çok daha önemli bir süreç ortaya koyduk

Para politikalarının tam bağımsızlığını sağlamak. İlk geldiğimiz günden beri para politikaları üzerinde Merkez Bankası üzerinde mümkün oldukça konuşmamaya gayret ettim. Buradaki özelliklle para politkalarının tam bağımsızlığı her zaman olması gerekir

Para politikalarının tam bağımsızlığı sağlanacak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kritik esastır

Özellikle bankacılık kesimi başta olmak üzere finansal sektörün güçlü yapısının korunması ve yapısında da finansal istikrarın önceliklerimizdendir.

Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık, tasarrufu yıl sonu rakamlarında göreceksiniz

Bütçe dengesinin ciddi bir disiplinle kaliteli bir dönüşüm ortaya koymasını sağlayacağız. Sadece özelleştirmeyle tek seferlik gelirlerle şunlarla bunlarla değil sürdürülebilir, başta söylediğim gibi ekonominin tüm paydaşlarıyla bu süreci ortaya koyacağız.

Yapısal reformlar konusunda şu anda bakanlıkta çok yoğun bir çalışma yürüten ekibimizin Meclis açılır açılmaz hızlı bir şekilde hayata geçireceği bir süreç olacak. Yapısal dönüşümle bu ekonomik modelde ayakta kalacağız. Yeni ekonomik yaklaşımımızın genel bir mimarisi var.

Ekonomik dengelenme dediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Çok daha etkin bir şekilde süreci yöneteceğimiz, 2018-2019 yılı içinde gerçekleşecek ekonomide dengelenme dediğimiz birinci fazını ortaya koyacağımız bir süreç yaşayacağız

2018-2019 yılında birinci fazı bitirip sürdürülebilir sağlıklı büyüme dediğimiz ikinci faza geçeceğiz. Daha adaletli bir paylaşım politikalarıyla üçüncü faza taşıyacağız.

Her başlıkta farklı politikalar eşgüdümlü şekilde birbirini destekleyecek. Bunun altında ekonomik dengelemeyi sağlamak için enflasyonla güçlü mücadele. İkinci adım mali disiplin üzerinde çok daha sıkı bir Hazine ve Maliye Bakanlığı göreceğiz. Üçüncüsü cari açığın düşürülmesi.

Güven ortamının iyileştirilmesi için gerekli tüm adımlar atılacak. Sermaye piyasalarını derinleştirecek çok önemli 1-1.5 yıl olacak. Kamuda borçlanmalardaki kaynak çeşitliliği sağlanacak

Tasarruf ve verimlilik artırılacak. Bakanlıklara tasarruf tedbirleri başladık yıl sonunda rakamları göreceksiniz.

Enflasyon mu büyüme mi? Hem enflasyonla mücadele hem de sağlıklı büyüme. Türkiye zaten üretim ötesinde nüfusuyla büyüyen bir ülke. Üretim odaklı büyümeyi destekleyerek büyümeyi de sağlam dönüştürürse Türkiye'yi kimse tutamaz

Eş güdüm içerisinde yürüteceğimzi bu yaklaşım sürecini stratejik büyüme alanlarını tespit ederek ortaya koyacağız. Bu dönemki OVP eskisi gibi olmayacak. Her bir bakanlığın performansının ve bu dönüşüm için sorumluluk ve yük olarak belirlenen hedeflerin takip edildiği çok etkin bir program olacak

Vergi sistemi noktasında maliyede çok güçlü yeni bir dönüşüm süreci başlayacak. Bu değişimi aynı hızla koşmayı hedef gören ekiple birlikte bu değişimi çok daha etkin bir şekilde oraya koyacak. Bütün bu planın tamammı 81 milyonu üreten Türkiye'ye dönüştürmek en büyük motivasyonumuz olacak.

Daha adeletli paylaşım. Bir üst lige çıkmak için toplumun tabanına 81 milyona daha adaletli bir paylaşım olmalı. Daha adil bir vergi sistemi ortaya çıkacak

Tüm bu çerçevede bir sonraki aşama kayıt dışı... Performansa dayalı ekiplerle yoğun bir çalışma yapacağız. Türkiye bambaşka bir noktaya gelecek. Üçünü tamamladıktan sonra yeni bir başarı hikayesi, destek mekanizmasıyla bu nitelikli insan gücü ve güçlü toplum politikası ile taçlandıracağız. Ciddi bir disiplinle hayata geçirilecek. Üreten ekonominin her alanına katkı sağlayan STK'lar, stratejik adımlarla bu hedefi daha üst noktaya taşıyacağız. 5 yıllık dönüşüm sürecini kısa, orta ve uzun vadeli süreci biraz daha ufak ufak paylaşmak istiyorum.

Hangi kamu harcaması olursa olsun yatırımı bu modelin belirlediği kriterlere göre yapacağız. Özellikle yapılacak yatırım ya da harcamanın teknolojik ürün üretiminin katma değer açısından durumuna bakacağız, ihracatı artırıyor mu buna bakacağız. Cari açığın düşmesine bir katkısı var mı? Yatırım ve harcamaları etkin bir şekilde yöneteceğiz.

Bu model için bu sistematik mimari için tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz. Bu süreç 81 milyonun desteği ile, iş dünyasının, akademisyenlerin katkısı ile devam edeceğiz. Önce Türkiye. Bu yatırımların ötesinde özellikle kamu ve kamu dışındaki paydaşlarımızın bu bilinçlenme sürecine hep birlikte el birliği ile sahiplenmesiyle başarılı bir neticeye ulaşacak.

Enflasyonla mücadele dedik, bütçe dedik... Sonra ne dedik kaynakların kullanımı ile ilgili etkin adımlar attık. 2 aylık borç çevirme oranı yüzde 110 oldu.. Dış kaynak çeşitliliği bu süreçle ilgili yoğun bir süreç başlattık. Kısa vadedeki bu adımlarla ilgili bütçe disipliniyle ilgili 100 günlük eylem planı var ya atacağımız adımlardan tamamı, bu plan çerçevesinde ilan edilen projelerin tamamı 2018 bütçesi için...

30 günde 6 aylık rakamlar noktasında 35 milyar TL'lik yıl sonuna kadar tasarruf ve gelir artışıyla altın vuruş yaptık. Bu yıl 5 milyar TL faiz dışı fazla ile yıl sonunu tamamlayacağız. Hedef hazine borçlanmasını yıl sonu yüzde 100'e çekmek.

Lüks ÖTV... Her ÖTV cari açık noktasında baskıyı azaltmak için, her şeyin yerlisi var. Bu çerçevede baktığımızda vergisi maliyeti var, bunu teşvik edecek genel bir çerçeve hazırlıyoruz. Tepe bir güçlü bir üst finansal otoritesini Ekim'de getirip, daha modern daha etkin kadrolarla yeni yasayla kavuşacağız.

Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili yeni adımlar atacağız. Finansal sektöre 2 tane çok önemli adım atacağız. Emlak Bankası'nı daha da büyüteceğiz bir yapıya çevireceğiz. Hatta çalışacağımız arkadaşlarımızı belirledik. Kalkınma Bankasını da güçlü bir bilançoya koyacağımız bir noktaya getireceğiz.

Cari açık açısından yüzde 4'ler seviyesini düşünüyoruz. Ben biraz hep garanticiyimdir. Farklı alanlar kullanılacak şekilde yaparım. Genel çerçevede şunu açık ve net ifade etmek istiyorum Türkiye çok ama çok önemli ve güçlü bir ülke. Son 15 yıllık yolculuğunda çok büyük bir dönüşüm için adımlar attı. Tüm paydaşlar şunu bilmeli ki bu yol haritasıyla kendine özgü güçlü temelleriyle devam edecektir.

Bir tarafta manipülasyon bir tarafta reel politika her ikisine karşı Türkiye hazır bir şekilde devam edecek. Tüm bu noktada bu yolculuğunda Türkiye'nin dostları Türkiyeyi kazanmaya daha ileriye gidecek. Türkiye hakikatten 3 unsuru güçlü kılan ülkelerden bir tanesi Türkiye.

KİMLER KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında TÜSiAD Başkanı Erol Bilecik, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Vakıfbank GM Mehmet Emin Özcan, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir işadamı grubu katılıyor.

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