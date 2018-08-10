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Son dakika: Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı oynanan tüm oyunların görüldüğünü belirtti. Erdoğan, " "Hayırlısıyla bu afetleri atlatırız. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" dedi

10.08.2018 - 13:59 | Güncelleme: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz'in afet imtihanıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.

Canlı Yayın

Erdoğan, "Bayburt Buluşması" için geldiği kentte, cuma namazını Bayburt Ulu Cami'de kıldı.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı oynanan tüm oyunların görüldüğünü belirtti.

"Sizler 24 Haziran'da Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bunun için sizlerle bir aradayız. Buradan nasip olursa Gümüşhane'ye gideceğiz. Ordu'daki bu sel felaketi sebebiyle oradaki kardeşlerimizle bir arada olmak istiyoruz. Orada malum bir kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerime de acil şifalar versin. Afetlerden de Rabbim bizleri muhafaza eylesin."

"EKONOMİK SAVAŞI DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE VERECEĞİZ"

Erdoğan, Doğu Karadeniz'in bu ara hep afet imtihanıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "Hayırlısıyla bu afetleri atlatırız. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Bayburtluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Vali Ali Hamza Pehlivan da cuma namazını Ulu Cami'de kıldı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta vatandaşlara sesleniyor. 

"Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Tekrar söylüyorum, yastığı altında doları, eurosu olan varsa Türk Lirası ile bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere karşı cevabı olacaktır. Bugün değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim." 

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YORUMLAR 55
  • Misafir 40 dakika önce
    inşaAllah aşabiliriz. Herşey ateş pahası
  • Misafir 40 dakika önce
    39000 tl lik borcum 60000 tl oldu.Allahım bana yardım et.
  • Misafir 41 dakika önce
    Reis arkandayız sonuna kadar senden başka başkanımız ve ülkemiz yok
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