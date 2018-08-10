İş dünyasından 'Yeni Ekonomi Yaklaşımı'na tam destek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik son derece kararlı, piyasa ile uyumlu olan bir programı izlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Açıklanan programın teorik temellerinin fazla olduğunu ama gerek yaklaşımı gerek mimari yapısı itibarıyla hakikaten çok önemli bir sunum olduğunu vurgulayan Bilecik, "İş dünyasının zannediyorum olumlu bir karşılaması oldu." dedi.

Bilecik, bugünlerde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, aynı zamanda dış dünya yönetimi ile beraber ele almak gerektiğini ifade etti.

Bunun eskiden beri önemli olan ölçülerden olduğunu ama şimdi bunun daha önemli hala geldiğini belirten Bilecik, "Özellikle bugünlerde iş dünyasının her zaman baktığı gibi sadece ekonomik parametreler değil, aynı zamanda dış ilişkilerin de mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki günler Türkiye'nin daha iyi rakamlarla baş başa kaldığı bir süreç olmasını diliyorum."

GÜLER SABANCI: İNANCIMIZ TAMDIR

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sayın Berat Albayrak'ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminden tanıdığını belirtti.

Bakan Albayrak'ın söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Sabancı, "Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP'nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır." ifadelerini kullandı.

İTO: YENİ MODEL BİZİ UMUTLANDIRDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan modelde daha adil bir vergi sistemi, kamuda maliyet dönüşümü, bugüne kadar olmamış bir tasarruf, yeni bir finansal regülasyon otoritesi gibi hedefleri isabetli bulduklarını kaydetti.

Döviz kuru üzerinden Türk ekonomisini çökertmek isteyenlerin bu kez karşısında Türk iş dünyasını ve Türk milletini bulacaklarını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“İş dünyası olarak yeni açıklanan model, bizi umutlandırmış, son günlerde yaşanan sıkıntıların sonrasında aydınlık bir geleceğin olduğunu göstermiştir. Türk iş dünyasına, böylesine stratejik bir dönemde sahip çıkarak hedef göstermek son derece kıymetlidir.

Cumhuriyet döneminde hayatta kalma mücadelesi veren Türkiye’nin, ekonomi politikası da buna uygundu. Şimdi dünyada söz sahibi olmak isteyen bir Türkiye var. Bakan Albayrak’ın açıklamaları ortaya koymuştur ki, Türkiye artık büyük hedefleriyle örtüşen bir ekonomik modele kavuşmuştur. Ekonomi yönetimi bu modelle, Türkiye’nin her türlü sıkıntının üstesinden geldiği gibi, yeni bir ufka doğru yürüyeceğinin de ipucunu vermiştir.”

MÜSİAD: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ





MÜSİAD'dan yapılan açıklamada ise "MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır" denildi. Açıklama şöyle:

"MÜSİAD olarak son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır."

İSO: DÖVİZ KURLARI EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımına ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından “Ekonomide Yeni Yaklaşım” toplantısında yapılan açıklamalar, ekonomimizin genel beklentileri açısından uzun vadeli, sabır gerektiren bir içerik sunuyor. Özellikle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik söylem ile bütçe disiplini noktasındaki kararlılık vurgularını önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Cari açık ile mücadeleye öncelik verilecek olması ve kamunun örnek olacağı mesajı da önemli.

Fakat gelinen noktada döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaların ve ölçüsü kaçan finansal istikrarsızlığın ekonominin en önemli gündem maddesi olduğunu görüyoruz.

Bugün yaşananlar hep savunduğumuz ve ekonomimizin en vazgeçilmez gücü olması gereken ‘Finansal İstikrar’ faktörünün aşılma noktasına gelindiğini bize gösteriyor. Çünkü bugün kur dalgalanmaları, finansal istikrarı dahi aşan, ödemeler dengesi kalitesini zorlayan bir noktaya gelmiş durumda. Reel sektörün ihtiyacı olan önlemler acilen devreye sokulmalı.”

DEİK: OVP'Yİ MERAKLA BEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı’na ilişkin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin yönetim sistemi değişikliğiyle birlikte ekonomi alanında da yeni bir yaklaşımla yol haritasının belirlendiğine dikkat çeken Nail Olpak şöyle konuştu:

“Sayın Bakanımız tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı, iş dünyamızın geleceğe güvenle bakmasını sağlayan önemli bir adımdır.

İlk olarak Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, mali disiplin, enflasyonla mücadele, cari açığın düşürülmesi ve güven ortamının iyileştirilmesine yapılan ısrarlı vurgunun, istikrarı güçlendirmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Öte yandan Sayın Bakanımız yol haritası olarak çok katmanlı ve bütüncül bir yaklaşım sunmuştur. Stratejik büyüme alanlarının belirlenip beşeri sermayenin güçlendirilmesi, sermaye piyasalarının derinleşmesi, katma değerli üretimin teşviki ve insani gelişmişlik düzeyinin artırılması gibi hedefler, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacaktır.

Bu yeni yaklaşımla ekonominin tüm paydaşlarının politika üretim süreçlerine interaktif katılımının arzulanması, politikaların hızla hayata geçirileceğinin de işaretidir. Bu yol haritasının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları belirleyecek ve eylülde açıklanması öngörülen Orta Vadeli Plan’ı da merakla bekliyoruz.

Özellikle bugün itibarıyla döviz tarafındaki negatif gelişmelere baktığımızda zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Durumun zorluğuna rağmen, metanetimizin bozulmaması gerektiğine inanıyorum. Ekonomi yönetimimizin bu konuda da atacağı adımları olduğuna inanıyorum. İş dünyası olarak bu zor dönemde üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluğu almaya hazırız.

Bu yeni ekonomik yaklaşımla birlikte ortaya konan güçlü yol haritasının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

ÖZDEMİR: ÇOK İYİ OLUŞTURULMUŞ BİR PROGRAM

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de programın hem kısa hem orta ve uzun vadede iyi yapılandırıldığını belirtti. Berat Albayrak'ın toplantıda tüm paydaşlarla beraber aksiyon planları oluşturacağı söylediğini anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bakan, kısa vadeli yapılması gereken Merkez Bankası bağımsızlığı, sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi, yapısal reformlar konusunda da çok kararlı olduğunu belirtti. Çok iyi oluşturulmuş bir program. Önemli olan şimdi bunları uygulamak. Bizler özel sektör olarak Türk yatırımcılar ve yabancı ortakları olan firmalar olarak tüm programa destek vereceğiz. Bakanı çok kararlı gördüm ve çok iyi bir çalışma sundu.

Bugün piyasalardaki dalgalanmanın çok çeşitli nedenleri var. Yabancı yatırımcılar da bu açıklamayı bekliyordu. Zaten likidite çok az. Bence bundan sonraya bakmak lazım. Programın uygulanmasıyla tekrar Türk lirasının değer kazanacağını düşünüyorum. Uzun vadede yine yabancı yatırımcılar bu programa destek verecektir."

TİM'DEN DOLARA KARŞI HAMLE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) hızla yükselen dolara karşı harekete geçiyor. TİM, yükselen döviz kurları nedeniyle zor durumda düşme riski ile karşı karşıya kalacak ihracatçı firmalar için TİM ve bağlı birliklerin elinde bulunan fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğinin yükselen dolara karşı harekete geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Gülle, döviz kurlarındaki ani yükselişlerin piyasa şartları gereği olmadığını, altında başka nedenler bulunduğuna inandıklarını açıkladı.

Ülkeye döviz kazandırmak için gecesini gündüzüne katan İhracat camiasının bu duruma tepkisiz kalamayacağını belirten TİM Başkanı Gülle, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde biz de bu spekülatif harekete karşı elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda, döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız” dedi.

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