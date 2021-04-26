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HaberlerDövizDolar ne kadar kaç TL? Son dakika: YÜKSELİYOR! 26 Nisan dolar TL kuru - GÜNCEL
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Dolar 8.45'i test ediyor

Dolar kuru, Biden'ın 1915 Ermeni olayları için "soykırım" açıklamasıyla Asya piyasalarında yukarı yönlü açıldı. Türkiye'nin S-400 alımı sonrası F-35 programından çıkarılması nedeniyle gergin olan ABD - Türkiye ilişkin endişeler, "soykırım" açıklamasıyla artarken ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Cuma akşamı başta rezerv konusu olmak üzere açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerinin yansımaları da bugün piyasalarda izlenecek. 26 Nisan haftasına dolar kuru 8.45'i test ederek başlıyor. Gündemde öne çıkan bir diğer başlık ise kabine toplantısı. Kabinenin iki hafta önce aldığı kısmi kapanma kararları bugün sona ererken, toplantıda Ramazan Bayramı sürecinde alınacak olası yeni önlemler ele alınacak

Dolar ne kadar kaç TL? Son dakika: YÜKSELİYOR! 26 Nisan dolar TL kuru - GÜNCEL

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü başladı. Cuma günü 8.35 seviyesinden kapanan dolar, Asya piyasalarında TL karşısında değerlenerek 8.45 üzerini test etti.

Piyasalarda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni tehcirinde yaşanan olayları "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD - Türkiye ilişkilerinin seyri ve Cuma günü TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun rezervlere ilişkin açıklamalarının etkileri izlenecek.

Biden, "Her yıl bu günde, Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor ve bu tür zulümlerin bir kez daha tekrarlanmaması için yeniden tahahhütte bulunuyoruz" ifadesini kullanırken Türk yetkililerden açıklamaya sert tepki geldi.,

Biden’ın yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Reuters haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın demecine yönelik “Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Büyükelçi Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre; Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davlarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alması sonrası bir süredir gergin olan ABD ile ilişkilerin Biden'ın açıklamaları sonrası nasıl seyredeceği piyasaların odağında. Hatırlanacağı üzere ABD, geçen hafta Türkiye'yi F-35 programından da çıkardığını açıklamıştı.

F-35 kararı sonrası kur, teknik olarak kritik seviyelerden biri olarak gösterilen 8.20'yi aşmıştı. Analistler, 8.20 üzerinde kalan kurun teknik olarak 8.48'e kadar önünün açık olduğunu belirtiyor. Biden'ın açıklamaları sonrasında dolar/TL Asya piyasalarında 8.44 üzerini gördü. Euro 10.25'i test ederken gram altın fiyatı 480 TL üzerinde.

Piyasaların gündemindeki rezerv tartışmaları ve muhalefetin 128 milyar dolar sorularıyla ilgili olarak Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra canlı yayında açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankasının rezervleri varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. TCMB'nin rezervlerinden çıkarak bankaların DTH'larına döviz olarak giden parayı, bankaların TL ihtiyaçlarını karşılamak için TCMB dövizleri hesaplarına alıyoruz ve piyasaya TL veriyoruz" açıklamasında bulunmuştu

ABD ile ilişkiler ve rezervlerin yanı sıra bugün piyasaların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin iki hafta önce aldığı kısmi kapanma kararları bugün sona eriyor. Bugünkü toplantıda Ramazan Bayramı sürecinde alınacak olası yeni önlemler ele alınacak.

Yurt içi veri akışında ise TÜİK'in Sektörel Güven Endeksleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri öne çıkıyor.

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