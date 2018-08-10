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Rusya'dan döviz alımına kısıtlama

Rusya Merkez Bankası rubledeki düşüşe ve kurdaki volatiliteye karşı döviz alım satımını sınırlayarak günlük döviz alımını yarıya indirme kararı aldı. Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a gerilerken, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin, "Eğer bankacılık faaliyetlerine veya döviz hareketlerine engellemeler getirilirse bunu, ekonomik bir savaş ilanı olarak değerlendireceğiz." dedi

10.08.2018 - 14:05 | Güncelleme: Genel

Rusya Merkez Bankası piyasa oynaklığını azaltmak için günlük döviz alım hacmini azaltabileceğini açıkladı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, rublede son dönemde yaşanan dalgalanmanın, yaptırım olasılığı ve küresel piyasa değişimine karşı "finansal piyasaların doğal bir reaksiyonu" olduğu belirtildi.

Rusya Merkez Bankası 9 Ağustos’ta 8,4 milyar rublelik döviz alırken bu rakam önceki gün gerçekleştirilen alımın yarısı seviyesinde.

ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımların ardından Rus rublesi dolar karşısında bugün de düşüşünü devam ettiriyor. Ruble, dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 13 değer kaybetti.

MEDVEDEV'DEN ABD ÇIKIŞI

Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a gerilerken, Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rus rublesinde yaşanan dalgalanmalar, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili. Elimizde söz konusu dalgalanmayı durduracak yeterli enstrümanlar bulunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de yüzde 1,2 değer kaybederek 2.282 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2,3 düşüşle 1.072 puana indi.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında ilk etapta Rusya’nın ihracatının ve finansman erişiminin kısıtlandığı ifade edilirken, Rusya’nın gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermemesi halinde Rus havayolu şirketi Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi dahil, çok sayıda ek yaptırımın devreye gireceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin, "Eğer bankacılık faaliyetlerine veya döviz hareketlerine engellemeler getirilirse bunu, ekonomik bir savaş ilanı olarak değerlendireceğiz. ABD'nin bu adımına mevcut tüm ekonomik ve siyasi adımlarla karşılık verilmelidir." dedi.

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