Domates çorbası birçok çorba çeşidinin içinden yemesi en keyifli olanıdır. İçinde ki kaşarın ağızda uzaması kurutulmuş ekmekle beraber servis edilme imkânı ve muhteşem kokuyla insanın ağzını sulandıran bir çorbadır. Vereceğimiz bu tarifle dışardan alıp yaptığını hazır çorbadan bile daha lezzetli olacak bu tarif çocuklarınızın iştahını açacak.

Domates Çorbası Malzemeler;

4-5 adet olgunlaşmış domates

1 litre su

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

Domates Çorbası Nasıl Yapılır?