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Domates çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Ramazan ayında iftar sofrasında sıcacık bir domates çorbası yapmaya hazır mısınız? Bugün ne pişirsem derdini düşünmeden sizlere hemen bir domates çorbası tarifi paylaşalım. Yapımı 10-15 dk süren kolay bir tarif. Domates çorbası nasıl yapılır? Diyorsanız işte yanıtı...

domates çorbası

Domates çorbası birçok çorba çeşidinin içinden yemesi en keyifli olanıdır. İçinde ki kaşarın ağızda uzaması kurutulmuş ekmekle beraber servis edilme imkânı ve muhteşem kokuyla insanın ağzını sulandıran bir çorbadır. Vereceğimiz bu tarifle dışardan alıp yaptığını hazır çorbadan bile daha lezzetli olacak bu tarif çocuklarınızın iştahını açacak.

Domates Çorbası Malzemeler;

  • 4-5 adet olgunlaşmış domates
  • 1 litre su
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un

Domates Çorbası Nasıl Yapılır?

  • Domatesler kabuğu soyularak robottan geçirilir.
  • Bir tencerede un ve yağı kokusu gidene kadar kavrulur.
  • Tencereye robottan çektiğimiz domatesler eklenir.
  • Karıştırma işlemi devam ederken içerisine 1 litre su eklenir. 15 dakika piştikten sonra süt ilave edilip karıştırılmaya devam edilir. Ocaktan indirmeye yakın tuz ilave edilir.
  • Kâseye alınıp servis edilmeden önce kaşar ilavesi yapılır.

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