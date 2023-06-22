Domates Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Domates Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Domates, dünyanın birçok yerinde geniş bir yelpazede yetiştirilen bir bitkidir. Tüketimi ve sağlık yararları açısından son derece faydalı olan bu sebze, hem profesyonel çiftçilerin hem de ev bahçesi meraklılarının favori bitkileri arasında yer alır. Peki, domates nasıl ve ne zaman ekilir? Domates ne sıklıkta sulanır? İşte bu konuda bilmeniz gereken detaylar...

Domates Nasıl Bir Bitkidir?

Domates, Solanaceae ailesine ait bir bitkidir ve birçok çeşidi vardır. Türkiye’de yetiştirilen domatesler ise;

Sırık Domates.

Yer Sofralık (Kırmızı) Domates.

Oturak Domates.

Siyah Koyulhisar Domatesi.

Burdur Domatesi.

Sarı Domates

Çanakkale Pembesi.

Çeri Domates olarak sayılabilir.

Her çeşidin kendi özellikleri ve yetiştirilmesi için ideal koşulları vardır.

Domates Ne Zaman Ekilir?

Domates ekimi genellikle ilkbaharda yapılır. Ancak, domates ekiminin tam zamanı iklim koşullarına ve seçilen domates çeşidine bağlıdır. Havanın ısınmaya başladığı ve don tehlikesinin geçtiği bahar ayları, domates ekimine başlamak için ideal bir zamandır.

Domates Nasıl Ekilir?

Domates ekimi hem tohumdan hem de fide yöntemiyle yapılabilir. Tohumdan domates yetiştirmeyi düşünüyorsanız, ekimden birkaç ay önce hazırlıklara başlamanız gerekmektedir. Öte yandan fide yöntemini tercih edecekseniz, domatesi ekim mevsiminde direkt olarak toprağa dikebilirsiniz. Şimdi adım adım iki yöntemi de inceleyelim.

Tohumdan domates ekim yöntemi:

Domates tohumlarını küçük kaplara veya tohum başlangıç kaplarına ekleyin.

Organik bakımdan zengin mineralli toprak seçmeniz domatesin daha sağlıklı ve rahat büyümesine yardımcı olacaktır.

Toprağı tohumların üzerine ekleyin ve iyice sulayın.

Tohumları doğrudan güneş ışığı alan bir yere koyun.

Belirli aralıklarla sulamayı unutmayın.

Fideler belirdiğinde, daha büyük bir saksıya veya bahçeye dikin.

Fide yöntemiyle domates ekimi:

Fide seçimi: Domates fidelerini ekmeden önce, sağlıklı fideleri seçtiğinizden emin olun. Sağlıklı bir fide, canlı, parlak yeşil yapraklara, güçlü bir kök sistemine ve herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi olmayan bir gövdeye sahip olmalıdır.

Domates fidelerini ekmeden önce, sağlıklı fideleri seçtiğinizden emin olun. Sağlıklı bir fide, canlı, parlak yeşil yapraklara, güçlü bir kök sistemine ve herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi olmayan bir gövdeye sahip olmalıdır. Toprak hazırlığı: Domates fidelerini ekeceğiniz toprağı hazırlayın. İdeal olarak, toprak iyi drenajlı ve organik madde açısından zengin olmalıdır. Toprağı, bir bahçe çapası veya kürek kullanarak yaklaşık 30 cm derinliğe kadar sürün. Ardından, kompost veya iyi çürümüş hayvan gübresi gibi organik madde ekleyin ve iyice karıştırın.

Domates fidelerini ekeceğiniz toprağı hazırlayın. İdeal olarak, toprak iyi drenajlı ve organik madde açısından zengin olmalıdır. Toprağı, bir bahçe çapası veya kürek kullanarak yaklaşık 30 cm derinliğe kadar sürün. Ardından, kompost veya iyi çürümüş hayvan gübresi gibi organik madde ekleyin ve iyice karıştırın. Fide yerleştirme: Fideleri, birbirlerinden en az 60 cm uzaklıkta olacak şekilde toprağa yerleştirin. Bu, bitkilerin yetişmesi için yeterli alan sağlar ve hava dolaşımını artırarak hastalıkların yayılmasını önler.

Fideleri, birbirlerinden en az 60 cm uzaklıkta olacak şekilde toprağa yerleştirin. Bu, bitkilerin yetişmesi için yeterli alan sağlar ve hava dolaşımını artırarak hastalıkların yayılmasını önler. Fide ekimi: Fideleri toprağa ekmeden önce, köklerini sulayın. Sonra, fidenin kökünü tamamen kaplayacak şekilde bir çukur kazın. Fideyi çukura koyun ve çukuru toprakla doldurun. Toprağı, fidenin etrafında hafif bir yükseklik olacak şekilde şekillendirin. Bu, suyun fidenin köklerine doğru yönlendirilmesine yardımcı olur.

Fideleri toprağa ekmeden önce, köklerini sulayın. Sonra, fidenin kökünü tamamen kaplayacak şekilde bir çukur kazın. Fideyi çukura koyun ve çukuru toprakla doldurun. Toprağı, fidenin etrafında hafif bir yükseklik olacak şekilde şekillendirin. Bu, suyun fidenin köklerine doğru yönlendirilmesine yardımcı olur. Sulama: Fideleri ekimden hemen sonra su ile sulayın. Bu, toprağı sıkıştırır ve fidenin köklerinin toprakla iyi bir temas kurmasını sağlar.

Fideleri ekimden hemen sonra su ile sulayın. Bu, toprağı sıkıştırır ve fidenin köklerinin toprakla iyi bir temas kurmasını sağlar. Bakım: Domates fidelerinin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için düzenli bakım gereklidir. Bu, bitkileri düzenli olarak sulamayı, zararlıları kontrol etmeyi ve bitkileri beslemeyi içerir. Domatesler bol güneş ışığı ve sıcaklık ister, bu nedenle bitkilerin bu ihtiyaçlarını karşıladığınızdan emin olun.

Burada bir püf noktası vermek yerinde olacaktır. Domates zararlısı olan bir bitkidir. Bu sebeple domates ekiminde çaprazlama ekim yöntemini kullanmanızı öneririz. Bu yöntemde domates fidelerinin aralarına fesleğen, reyhan ya da kadife çiçeği gibi bitkiler ekilir.

Domates Ne Sıklıkla Sulanır?

Domates yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan sorulardan biri de domates çok su ister mi sorusudur. Domates düzenli sulama isteyen bir bitkidir. İdeal olanı toprak kuruduğunda domates fidelerinin sulanmasıdır. Havanın durumuna bağlı olarak haftada iki defa sulanması yeterli olacaktır.

Domates Hangi Ayda Ekilir?

Domates genellikle ilkbaharda mevsiminde ekilir. Ancak, iklim koşullarına bağlı olarak ekim zamanı değişebilir. İdeal olanı Nisan ve Mayıs ayları arasında domatesi ekmektir.

Domates Ekimi ve Sulaması

Domates ekimi yukarıda da bahsedildiği gibi bir takım hazırlık süreci gerektiriyor. Toprak hazırlığı, fidelerin hazırlığı, bu işlemler arasında sayılabilir. Öte yandan bakım, zararlılarla mücadele ve sulama da domatesin sağlıklı büyüyebilmesi için son derece önemlidir. Sulama yeteri kadar sadece köklere gelecek şekilde olmalıdır. Sabahın erken saatlerinde ya da akşamüzeri sulama önerilmektedir.

Domates Ne Kadar Sürede Yetişir?

Domates bitkileri, ekimden yaklaşık 60-80 gün sonra meyve vermeye başlar. Ancak, bu süre ekilen domates çeşidine ve iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

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