Domenec Torrent: Fatih Terim'i unutmalarını isteyemem

Galatasaray ise bir futbol kulübünden çok daha fazlası. Sadece İstanbul'da değil bütün ülkede büyük bir etkisi olan bir kuruluş. İlk maçım Suriye sınırında bulunan Hatay deplasmanındaydı ve uçaktan iner inmez binlerce insanın bizi karşıladığını gördüm. "Bunlar rakip takımın taraftarları mı?" diye sorduğumda "Hayır, bizim taraftarımız cevabını aldım. Söylenecek çok fazla şey var kulüple ilgili.