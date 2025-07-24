Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması

ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden Trump, Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Herkes, Elon'ın ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor. Bu doğru değil!" ifadelerini kullandı.

Trump, Musk ve kendisinin ABD'de tüm işletmelerinin başarılı olmasını istediğini ve Musk'ın işletmelerinin başarılı olmasının ABD'nin lehine olacağını kaydetti.

Musk: Amerika Partisi kuruldu Haberi Görüntüle

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir