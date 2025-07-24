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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li iş insanı Elon Musk'ı ve şirketlerini 'yok edeceğine' dair iddiaları reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:04
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        Trump'tan Musk açıklaması
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden Trump, Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

        Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Herkes, Elon'ın ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor. Bu doğru değil!" ifadelerini kullandı.

        Trump, Musk ve kendisinin ABD'de tüm işletmelerinin başarılı olmasını istediğini ve Musk'ın işletmelerinin başarılı olmasının ABD'nin lehine olacağını kaydetti.

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        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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