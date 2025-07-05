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        Haberler Dünya Elon Musk: Bugün, Amerika Partisi kuruldu | Dış Haberler

        Elon Musk: Bugün, Amerika Partisi kuruldu

        ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen vergi indirimi tasarısının geçmesi durumunda Amerika Partisini kuracağını duyurmuştu. Musk, son açıklamasında "Amerika Partisi, bugün kuruldu." duyurusunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 23:19 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:23
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        Musk: Amerika Partisi kuruldu
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        ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminden uzaklaştıktan sonra eleştirilerde bulunmuş ve Trump ile aralarında tartışmalar yaşanmıştı.

        Musk, Trump tarafından desteklenen ve "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısının geçmesi durumunda, Amerika Partisini kuracağını duyurarak doğrudan siyasete gireceğini bildirmişti.

        Vergi indirimi tasarısı, Donald Trump'ın imzasının ardından yürürlüğe girerken, Musk son açıklamasında Amerika Partisinin kurulduğunu bildirdi.

        Musk X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, açtığı ankete dikkat çekerek "2'ye 1 oranıyla bir siyasi parti istiyorsunuz ve ona sahip olacaksınız. Ülkemizi israf ve yolsuzluk yoluyla iflas ettirmeye geldiğinde demokraside değil, tek parti sisteminde yaşıyoruz.

        Amerika Partisi, özgürlüğünüzü geri vermek için bugün kuruldu." şeklinde konuştu.

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        Musk, ABD'nin ulusal borcuna dikkat çekerken, bu borcun tasarruf yoluyla düşürülmesi gerektiğini belirterek ön plana çıkmıştı.

        Borcun düşürülmesi için israfın ve yolsuzluğun önlenmesini öneren Musk, Hükümet Verimliliği Departmanında (DOGE) bu doğrultuda çalışmalar yürüttü.

        Musk, DOGE ile attığı adımlar nedeniyle ABD'de çok tepki çekmişti. Musk'ın bazı devlet memurlarını işten çıkarttığıve bazı yardımları kestiği gerekçesiyle protestolar düzenlenmişti.

        Musk ayrıca, Avrupa siyasetiyle ilgili yaptığı eleştiriler nedeniyle de gündeme gelmişti. Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın satışlarının özellikle Avrupa'da düşüş yaşadığı görülmüştü.

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