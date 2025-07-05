Elon Musk: Bugün, Amerika Partisi kuruldu

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminden uzaklaştıktan sonra eleştirilerde bulunmuş ve Trump ile aralarında tartışmalar yaşanmıştı.

Musk, Trump tarafından desteklenen ve "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısının geçmesi durumunda, Amerika Partisini kuracağını duyurarak doğrudan siyasete gireceğini bildirmişti.

Vergi indirimi tasarısı, Donald Trump'ın imzasının ardından yürürlüğe girerken, Musk son açıklamasında Amerika Partisinin kurulduğunu bildirdi.

Musk X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, açtığı ankete dikkat çekerek "2'ye 1 oranıyla bir siyasi parti istiyorsunuz ve ona sahip olacaksınız. Ülkemizi israf ve yolsuzluk yoluyla iflas ettirmeye geldiğinde demokraside değil, tek parti sisteminde yaşıyoruz.

Amerika Partisi, özgürlüğünüzü geri vermek için bugün kuruldu." şeklinde konuştu.

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By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Musk, ABD'nin ulusal borcuna dikkat çekerken, bu borcun tasarruf yoluyla düşürülmesi gerektiğini belirterek ön plana çıkmıştı.

Borcun düşürülmesi için israfın ve yolsuzluğun önlenmesini öneren Musk, Hükümet Verimliliği Departmanında (DOGE) bu doğrultuda çalışmalar yürüttü.