Dönercilerden 'Adana usulü' serinleme

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da, günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dönerci ve fırın gibi işletmelerde çalışanları zorluyor.

Döner ustaları sıcak ocağın başında mesai saatlerini düşürerek çift vardiya sistemine geçti. Bazı ustalar ise günün en sıcak saatlerinde, başka bir çalışanın da yardımıyla hem sırt hem de göğüslerine buz bağlayıp döner kesiyor.

Çift kalıp buzla döner kesen ustaları görenleri ise hayretle bakıyor.

"SAĞLIĞIMIZI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN BUNU YAPTIK"

İHA'ya konuşan döner ustası Doğan Turhan, "15 yıldır dönercilik yapıyorum. Millet dışarıda dayanamazken biz burada ateşin başında çalışıyoruz. Şu anda tezgah başında sıcaklık 60 derece. Dışarısı ise 35-40 derece. Ateşin başında dayanamadığımız için biz de buzlu bir çözüm bulduk. Usta değişimi olduğu zaman geçen usta buzu takıp o şekilde ocak başına geçiyor. Bunu da tamamen kendi sağlığımızı düşünerek yaptık"dedi.