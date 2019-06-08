9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüşü başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bulunan müdürlükteki görevli komiserler ve teknisyenler denetime çıkmak için kullanacakları “Bell 429” tipi helikopteri hangardan çıkarttı. Helikopterin son kontrollerini yapan ekipler yerlerini aldıktan sonra uçuşa geçildi.

BAYRAM TATİLDEN DÖNEN SÜRÜCÜLER HAVADAN DENETLENDİ

Havalimanı'ndan kalkan helikopter ilk olarak Basın Ekspres yolunda bir süre denetim yaptı. Ardından TEM Otoyoluna geçen ekipler, otoyol boyunca Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne güzergâhı boyunca çeşitli denetimlerde bulundu. Buradaki denetimlerin ardından E-5 Karayolu’na geçen ekipler, güzergâh boyunca denetimlerini yaptıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Otogarı üzerinden Atatürk Havalimanına geri döndü.

KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Öte yandan şehir içinde ve şehirlerarası yollarda bayram dönüş yoğunluğuyla ilgili kurallara uymayan sürücülere de denetim yapıldı. Denetimde hatalı sollama, emniyet kemeri takılmama, “makas” atma ve diğer kuralları ihlal eden sürücüler tespit edildi. Kameradan ekran görüntüsü de alan ekipler, sürücüler cezai işlem uyguladı.

MARMARİS'TE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayram tatilini Marmaris’te geçiren yerli turistler eve dönüş yoluna geçti. Trafiğin durma noktasına geldiği ilçede, yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçiren yerli turistler, eve dönüş yoluna geçti. Kent merkezi, uzak mahaller Bozburun, Selimiye, Söğüt, Turgut gibi destinasyonlarında bulunan konaklama tesislerini tercih eden yerli turistlerin araçları trafiği durma noktasına getirdi. Yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü. İlçe trafiği tarihi yoğunluklardan birini yaşadı. Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

BOLU'DA YOĞUNLUK HAKİM

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından, dönüş için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor. Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

ÇANAKKALE FERİBOT İSKELESİNDE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Çanakkale'de, 9 günlük Ramazan Bayram tatilini fırsat bilip tatil merkezlerine ve memleketlerine gidenlerin dönüşleri başladı. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin erken dönüşü devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü başlayan, 3'üncü günü de devam eden Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu bayramın ardından da sürüyor. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için bugünde Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

TOPÇULAR İSKELESİ'NDE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatili dönüş yolundaki vatandaşlar Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldığı bildirildi.

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin araç geçişi yapıldığını kaydetti.

Lermi, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla tatilcilerin dönüşünün başladığını, şu anda kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, tatil süresinde toplam 500 ek sefer yapılacağını vurguladı.

İhtiyaç duyulması halinde feribot sayısının 19'a çıkarabileceklerini anlatan Lermi, günlük 20 bin yolcuyu bekleme yapmadan taşıyabildiklerini ifade etti.