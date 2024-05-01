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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens Galatasaray'da kalıyor; imzayı atıyor! Teknik heyete katılacak mı? - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens imzayı atıyor!

        Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da genç oyuncuların yanı sıra 37 yaşındaki Dries Mertens de parıldıyor. İlerleyen yaşına rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Belçikalı yıldız, futbolu bırakma düşüncesini rafa kaldırdı; bir yıl daha Galatasaray'da devam etmeyi kabul etti. Okan Buruk'un teknik heyette de görmek istediği Mertens'in kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor

        Giriş: 01.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:13
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        Dries Mertens imzayı atıyor!
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        Uzun yıllar top koşturduğu Napoli'den ayrılarak geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, 37 yaşında yeniden doğmuş gibi!

        HAFTANIN EN ÇOK TOP KAPAN OYUNCUSU OLDU

        İlerleyen yaşına rağmen performansı her geçen hafta yükselen Belçikalı yıldız, Adana Demirspor deplasmanında gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı.

        Süper Lig'de haftanın en çok top kapan oyuncusu olan '10 numara', tempolu müsabakada Galatasaray'ın geçiş hücumlarını yönlendiren isim oldu.

        OKAN BURUK TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ

        Okan Buruk da oyun anlayışında kritik bir role sahip olan Belçikalı yıldızın bir yıl daha takımda kalmasını istedi.

        Sadece rakibe baskıda değil, oyun kurulumunda da kritik bir role sahip olan Mertens, geçişlerde verdiği ilk paslarla hücumların temelini atarken, oyun rakip yarı sahaya yıkıldığında ise kendini sürekli doğru yerlere atarak blok halinde bekleyen rakip savunmaların da dengesini bozuyor.

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        EMEKLİLİK KARARINA ERTELEME

        Sezon başında futbolu bırakma düşüncesi olan ve emeklilikten sonra dünyayı gezmek; İtalya'ya yerleşmeyi planlayan Mertens, gösterdiği performansla bu düşüncesini de rafa kaldırdı.

        Şimdiye kadar 47 maçta forma giyen Belçikalı yıldız, sezonun kalanında oynaması durumunda 2014-2015'ten sonra kariyerinin en çok maça çıktığı sezonu geçirecek.

        BİR YILLIK İMZA ATACAK

        İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seven, Burgazada, Kapadokya, Cihangir gibi yerlerin keyfini çıkaran Mertens ailesi, bir yıl daha Türkiye'de kalmayı kabul etti.

        Okan Buruk'un yanı sıra Galatasaraylı idareciler de hem saha içi hem saha dışı performansından memnun olduğu Belçikalı yıldızın takımda kalmasını istiyor.

        37 yaşındaki yıldızın menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

        TEKNİK HEYET TEKLİFİNE HENÜZ 'EVET' DEMEDİ

        Sadece saha içinde değil saha dışında da Belçikalı yıldızın tecrübesinden faydalanmayı düşünen Okan Buruk, Mertens'e teknik heyete katılma teklifinde bulundu.

        Galatasaray'da bir yıl daha top koşturmayı kabul eden; bunun için mevcut yıllık maaşında indirim yapmaya da hazır olan Belçikalı yıldız, teknik heyete katılma teklifine ise henüz yanıt vermedi.

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