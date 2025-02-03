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        Haberler Gündem Trafik Drift atan ehliyetsiz sürücüye 85 bin TL ceza

        Tekirdağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 85 bin TL ceza

        Tekirdağ'da aracıyla drift atan sürücüye 85 bin TL idari ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:44
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        Drift atan ehliyetsiz sürücüye 85 bin TL ceza
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        Tekirdağ'ın Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı.

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        İlçe merkezinde durdurulan otomobilin sürücüsü K.R.P'nin, ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

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