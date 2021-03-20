2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri (The World Nature Photography Awards) kazananları açıklandı. Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların 13 kategoride mücadele ettiği yarışmada büyük ödülü Thomas Vijayan aldı kazandı. Kanadalı fotoğrafçı nesli tükenmekte olan Borneo orangutanını görüntüleyerek 6 kıta ve 20 ülkede çekilen olağanüstü fotoğrafların arasından sıyrıldı.

Fotoğrafın ortaya çıkma sürecini anlatan Vijayan, "Aklımda bu çerçeve vardı, bu yüzden bu çekimi yapmak için önce suyun içinde olan bir ağacı seçtim. Böylelikle gökyüzünün yansımasını elde edebildim. Daha sonra ağaca tırmandım ve saatlerce bekledim. Sabırla beklersem bu kareyi alacağımdan emin olduğumu hissettim. Zor bir görevdi ama karşılığını aldım. Borneo fotoğrafçılar için cennet. El değmemiş bir yerde çekim yapmaktan gerçekten keyif aldım" dedi. Yarışmanın organizatörleri yaptığı açıklamada "2020 birçoğumuz için çok zor bir yıldı ancak hiçbir şey çevremizdeki doğal güzelliğe hayran olmaktan daha moral verici olamaz" ifadelerini kullandı.