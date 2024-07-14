'Dünya Güzellerim Tatilde'nin 'Güzelleri'yle konuştuk
SHOW TV'nin ekranlara renk getiren programı 'Dünya Güzellerim Tatilde'nin Çeşme'deki setine gittik. Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever ile sevilen programı konuştuk
SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı 'Dünya Güzellerim Tatilde', yayınlandığı ilk bölümden bu yana konuşulmaya devam ediyor.
'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor.
Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkânlarını kullanan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor.
Çekimleri İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de gerçekleştirilen program, perşembe akşamları ekrana geliyor. 'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yıldızlarından Banu Alkan, Saile konuştuk. Ünlü isimlerle sette sohbet ettik.
"HALKIMIZIN PROGRAMI BEĞENMESİ BİZİ MUTLU ETTİ"
Banu Alkan, ilk bölümden itibaren çok heyecan verici tepkiler aldıklarını belirterek, "Halkımız çok beğendi. Sosyal medya platformu X'te defalarca TT (Trend Topic) olduk. Beni çok mutlu etti" dedi.
Çekimlerin yoğun sürdürdüğünü belirten afrodit, "Boş vaktimiz yok, sürekli çekimdeyiz. Zaman zaman denize girme fırsatımız oluyor" ifadelerini kullandı.
Banu Alkan, "Otelcilik zormuş. Her çeşit insan geliyor. Kimisi et yemiyor, vejeteryan besleniyor. Büyük özveriyle hazırlanan yemeklerin beğenilmediğini gördüğümüz zaman oluyor" diye konuştu.
Çeşme'deki fiyatlarla ilgili de konuşan Banu Alkan, "Bodrum kadar pahalı olduğunu düşünmüyorum ama pahalı" derken, "Çeşme, dünyanın en güzel yerlerinden biri. Eski bir Çeşmeliyim. 10 yıl kadar yazlığım vardı burada" ifadelerini kullandı.
Sette çok eğlendiklerini vurgulayan Banu Alkan, "Güldürüyoruz, güldürmeye de devam edeceğiz" şeklinde sözlerini noktaladı.
"İNSANLAR GÜLMEK İSTİYOR"
İzleyicilerden çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Safiye Soyman; "İnsanlar bizi özlemişler. 7 yıllık aranın ardından yeniden buluşmamıza çok sevindim. Bizi özlemişler. Sosyal medyadan çok talep geldi sağolsunlar. İyi ve eğlenceli bir iş yaptığımıza inanıyorum" dedi.
Safiye Soyman; "Seyircilerimiz sürprizlere hazır olsunlar. Değişik Safiye Soyman, değişik Banu Alkan, değişik Bülent Ersoy'u ve değişik Seray Sever'i görecekler. Herkes en doğal haliyle burada" ifadelerini kullandı.
Safiye Soyman; "Bülent hanımın temizlik yaptığını ve çamaşır yıkadığını biliyor musunuz? Bülent hanımın bu hallerini kimse görmemiştir. Bu programda onlar izleyicilerimiz Bülent hanımın ve bizlerin en doğal hallerini görüyor" diye konuştu.
Safiye Soyman ayrıca; "Böyle bir konsept yok. Sanat hayatımızı biliyosunuz ama bu tarafımızı ilk kez göreceksiniz. Çok sürprizilerimiz var bizi izlenmeye devam edin" diyerek, izleyicilere seslendi.
Geçtiğimiz günlerde Banu Alkan ile pazar alışverişine çıkan Safiye Soyman, bu konunun hatırlatılması üzerine, "Hayat pahalı. Burası da yazlık yer tabii... Parayla pulla pek alakam yok. Ekmeğin ve şekerin fiyatını bile bilmiyorum. O işlerle evde Faik Bey ilgileniyor. Onun adı marketçi" diyerek güldü.
Nisan ayında Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk beyin kanaması geçirmişti. Soyman, Faik Bey'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: Faik Bey, çok şükür iyi. Bir pıhtı atar gibi oldu, hemen dağıldı. 'Felç geçirdi' diye baya bir büyüttüler ama Allah, şükür durumu çok iyi. Hindistan'a gittiğimizde Faik bey vardı bu sefer olmayacak. Bu program dört hanım üzerine kurulan konsept. Çok da güzel yürüttüğümüzü düşünüyorum.
Sette çok eğlendiklerini ifade eden oğlu Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'e olan özlemini de dile getirdi: Günde 10-15 görüntülü görüşüyoruz. Bu kadar uzun süre uzak kalmamıştım ondan...
"BENİM ÇOK DEĞİŞİK BİR DENEYİM"
Çekimlerin gece geç saatlere kadar sürdüğünü söyleyen Seray Sever; "Eğlenceli ve keyifli bir setimiz var" dedi. Sever, "Benim için çok değişik bir deneyim oldu. Çok güzel tepkiler geliyor. Kahkahadan kendimi yerlere attığım anlar oluyor. Çok komik sahnelerimiz var" dedi.
Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ve ikiz kızları Sofia ile Alya da Çeşme gelmiş. "Evimden uzakta olsam da ailemden uzakta değilim" diyen ünlü oyuncu, Eşim ve bebeklerim de Çeşme'de. Çekim saatleri geceleri de sürüyor. 'Anne, anne' diye benia rayıp konuşuyoruz içim parçalanıyor. Hatta eşim 'Bu programda kendini tatmin edip özlediğin şeyleri yapıyorsun yine biraz daha büyüsünler karıcım' dedi. Otel, kızlarım ve ailem arasında gidip geliyorum. Yoğun geçiyor. Bebekleri ihmal etmeye gelmez onlar benim hayatım. Çocuklarım 2 yaşında oldular. Sete de geliyorlar" diye konuştu.
Seray Sever sözlerine şöyle devam etti: Gelecek bölümlerde çok eğleneceğiz. Detay verip sürprizleri bozmak istemiyorum. 'Dünya Güzelleri' olarak sadece bir otele yerleşip durmuyoruz ekstrem sporlar da var. Otel müdürlüğünü sevdim. Safiye ile Banu da çok iyi bir ikili oldu. Çok eğleniyorum. Müthiş bir ekip. Ekibin misafiri gibi kendimi görüyorum. 'Dünya Güzelleri'nin hem kalpleri güzel hem de müthiş eğlenceliler. Gelecek bölümlerde de çok güleceğiz.