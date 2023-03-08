Bunun üzerine, kadınların oy verme hakkı 1910 yılında kanun tasarısı olarak meclise sunuldu ancak yeterli oy alınamadığı için reddedildi. Büyük bir hayal kırıklığı sonrası ülkede birçok olay çıktı.

1917 yılında dağılan örgütün renkleri bugün bile kadın hareketleri açısından büyük bir önem taşıyor. Hatta Google'ın Dünya Kadınlar Günü doodle bile mor renginde!