Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kadınlar Günü'nün renkleri neyi temsil ediyor?

Dünya Kadınlar Günü ve tüm kadın hareketlerinde öne çıkan mor, yeşil ve beyaz; çok öncü bir feminist örgütün renklerinden geliyor ve her biri farklı bir kavramı temsil ediyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dünya Kadınlar Günü ve kadın hareketlerinde kullanılan mor, beyaz ve yeşil renkler neyi temsil ediyor?

    Her sene tüm dünyada 8 Mart günü kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde ve çoğu kadın hareketlerinde öne çıkan bazı renkler bulunuyor; mor, yeşil ve beyaz.

    Elbette, bu renklerin bir anlamı da var. International Women's Day'e göre; 

    Mor; adalet, haysiyet ve davaya sadık olmayı,

    Yeşil; umudu,

    Beyaz; saflığı temsil ediyor.  
  • Dünya Kadınlar Günü ve kadın hareketlerinde kullanılan mor, beyaz ve yeşil renkler neyi temsil ediyor?

    Renkler, bir zamanlar İngiltere'de kurulan Kadınların Sosyal ve Politik Birliği'nden (WSPU) geliyor. Örgüt, 10 Ekim 1903 yılında Manchester'da kuruldu ve kadın hareketlerinde öncü haline geldi. 
  • Dünya Kadınlar Günü ve kadın hareketlerinde kullanılan mor, beyaz ve yeşil renkler neyi temsil ediyor?

    Kadın hakları için savaşan örgüt, 1905 yılında kadınların oy verme hakkını neredeyse meclise bir yasa tasarısı olarak taşıyordu ancak tasarı son dakika meclise girmeden iptal edildi.

    Lakin yine de örgütün medyada başlattığı hareket yankı buldu. Bunun üzerine giderek üyesi sayısı artan örgüt; dergi çıkarmaya, açlık grevleri yapmaya başladı.
  • Dünya Kadınlar Günü ve kadın hareketlerinde kullanılan mor, beyaz ve yeşil renkler neyi temsil ediyor?

    Bunun üzerine, kadınların oy verme hakkı 1910 yılında kanun tasarısı olarak meclise sunuldu ancak yeterli oy alınamadığı için reddedildi. Büyük bir hayal kırıklığı sonrası ülkede birçok olay çıktı.  

    1917 yılında dağılan örgütün renkleri bugün bile kadın hareketleri açısından büyük bir önem taşıyor. Hatta Google'ın Dünya Kadınlar Günü doodle bile mor renginde!

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.