Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok gibi A Milli seviyeye uygun ve kaliteli kalecilere sahip olduğumuz futbolcu havuzumuzda, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Zeki Çelik ve tam olarak savunma oyuncusu olmasa da Okay Yokuşlu gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen, mevkileri için bir “kota” olmayı başarabilen isimler de yer alıyor.