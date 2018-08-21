Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını tebrik etti. Trudeau, Kanada Başbakanlık Ofisinden basına yazılı ve görüntülü olarak dağıtılan mesajına, "Esselamü Aleyküm" diyerek başladı. Kanada ve dünyada Kurban Bayramı’nı kutlayan Müslümanlarla birlikte olduğunu belirten Trudeau, bayramın aynı zamanda haccın sonuna da işaret ettiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, fedakarlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için bir fırsatlar zamandır. Bu fırsatı göstermek için, aileler ve arkadaşlar bayram için bir araya gelecek, sabah namazlarına katılacak ve hayattan zevk aldıkları nimetlere teşekkür edecektir. Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır. Ailemizin adına, Sophie ve ben Kurban Bayramı'nı idrak eden herkese harika bir kutlama diliyorum. Eid Mübarek!"

PUTIN'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bayram mesajında, İslamiyetin gerçek değerlerinin insanları birleştirmeye ve iyi komşuluk geleneğini takip etmeye yardımcı olduğunu belirtti. Putin, "Kurban Bayramı, iyilik ve adalet, merhamet ve dindarlık, komşularına, başkalarına karşı dikkatli ve samimi bir tavır göstergesidir" dedi.

Putin tebrik mesajında ayrıca, "Bugün dahi İslamiyetin gerçek değerleri, Rus Müslümanların ruhani yaşamının temeli olarak hizmet etmeye devam etmesi çok önemlidir. Ülkemizin derin tarihsel kökleri olan farklı halkların, dinlerin ve kültürlerin temsilcileri arasında iyi komşuluk geleneğini takip ederek halkı birleştirmeye yardımcı oluyor" diyerek dindar Rusların ülkeyi diri ve bir tuttuğunun altını çizdi.

POMPEO: TEFEKKÜR VE İBADET ZAMANIDIR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Pompeo, Kurban Bayramı'na ilişkin video mesaj yayınladı.

Pompeo mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Bütün Müslümanların haccın sonunu işaret eden Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bu, dünyanın farklı bir çok yerindeki Müslüman'ın arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır. Bu zaman zarfından ayrıca hepimiz için bir örnek teşkil etmekle birlikte, Müslümanlar ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur. ABD Dışişleri Bakanlığı adına hepimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."

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