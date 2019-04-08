Astrahan'da ismi açıklanmayan sekiz yaşındaki bir çocuk, annesine "Anne, ben dünya turuna çıkıyorum, öpüyorum" notunu bıraktıktan sonra, sırt çantasına en sevdiği ansiklopedileri, oyuncağını, paralarını ve bir muz alıp yola çıktı.

37 yaşındaki annenin çocuğunun kayıp olduğuna dair polise haber vermesinin ardından arama grupları kuruldu. Küçük çocuk yaya olarak devam ettiği yolda birkaç saat sonra polis tarafından yolda dinlenirken bulundu ve ailesine teslim edildi.

Polisten gelen açıklamaya göre, yolun bir kısmını üç minibüsle giden çocuk, daha sonra da yaya olarak devam etmeye karar vermişti.

Bir dil okulu çocuğa 1 yıl boyunca ücretsiz İngilizce kursu sözü verdi.