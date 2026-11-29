AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir.

Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir kez ifade ediyoruz: Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

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DIŞİŞLERİ: FİLİSTİN HALKININ HER DAİM YANINDA OLACAĞIMIZI YİNELİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olunacağı yinelendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olacağımızı yineliyoruz" denildi.