Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kararı anlaşmazlıklara yol açtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Savunma Bakanı Federov'u görevden alması, ülke içinde tepkilere sebep oldu. Zelenski'nin kararının ardından Kiev sokaklarında protestolar düzenlendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Savunma Bakanı Mykhailo Federov'u görevden alması tepkilere sebep oldu. Bu konuya ilişkin Kiev'de dün konuşan Zelenski, Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi arasında zorlu bir diyalog yaşandığını söyledi.
Zelenski, “Birliğin sağlanmasını çok isterdim ancak taraflar bunu başaramadı. Sorumlu sadece taraflar değil, aynı zamanda benim.” dedi.
Zelenski'nin Syrskyi'ye yönelik desteği protestolara da sebep oldu. Kiev’de cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan protestocular, taşıdıkları pankartlar eşliğinde Syrskyi’nin görevden alınmasına yönelik slogan attı.
2022’den bu yana ikinci tepki
Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'deki işgalinden bu yana, çok sayıda insanın hükümet karşıtı protestolar için sokaklara döküldüğü ikinci olay oldu.
Bir yıl önce, Zelenski'nin daha sonra geri alınan iki yolsuzlukla mücadele kurumunu kapatma kararı da benzer bir tepkiye yol açmıştı.