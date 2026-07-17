Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kararı anlaşmazlıklara yol açtı

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kararı anlaşmazlıklara yol açtı

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Savunma Bakanı Federov'u görevden alması, ülke içinde tepkilere sebep oldu. Zelenski'nin kararının ardından Kiev sokaklarında protestolar düzenlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zelenski'nin kararı anlaşmazlıklara yol açtı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Savunma Bakanı Mykhailo Federov'u görevden alması tepkilere sebep oldu. Bu konuya ilişkin Kiev'de dün konuşan Zelenski, Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi arasında zorlu bir diyalog yaşandığını söyledi.

        Zelenski, “Birliğin sağlanmasını çok isterdim ancak taraflar bunu başaramadı. Sorumlu sadece taraflar değil, aynı zamanda benim.” dedi.

        Zelenski'nin Syrskyi'ye yönelik desteği protestolara da sebep oldu. Kiev’de cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan protestocular, taşıdıkları pankartlar eşliğinde Syrskyi’nin görevden alınmasına yönelik slogan attı.

        2022’den bu yana ikinci tepki

        Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'deki işgalinden bu yana, çok sayıda insanın hükümet karşıtı protestolar için sokaklara döküldüğü ikinci olay oldu.

        REKLAM

        Bir yıl önce, Zelenski'nin daha sonra geri alınan iki yolsuzlukla mücadele kurumunu kapatma kararı da benzer bir tepkiye yol açmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 14 Temmuz 2026 (Muhsin Yazıcıoğlu'na Ne Oldu? Kaza Mı, Suikast Mı?)

        17 yıllık dosyada yeni sayfa: Kaza mı, suikast mı? Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması 17 yıl sonra genişletildi. Helikopterdeki cihazlar söküldü mü? Kazadan sonra deliller karartıldı mı? O gün enkaz başında ne oldu? Operasyonun ucu nereye uzanacak? Ahbap soruşturmasında ikinci dalga: Ahbap'tan asistana ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuklar gibi eğlendi
        Çocuklar gibi eğlendi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve