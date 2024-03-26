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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın derdi enflasyon: Arjantin, Türkiye ve Kanada ilk 3'te - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın derdi enflasyon: Türkiye, Arjantin ve Kanada ilk 3'te

        IPSOS'un 'Dünyanın Endişeleri Neler?' araştırmasına göre enflasyon 29 ülkede iki yıl üst üste en önemli endişe kaynağı oldu. Enflasyondan endişe seviyesi kademeli bir düşüş gösterse de Arjantin, Türkiye ve Kanada'da en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

        Giriş: 26.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:10
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        IPSOS'un 'Dünyanın Endişeleri Neler?' araştırmasına göre enflasyon dünyanın önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 29 ülkenin yüzde 35'i fiyatların artmasını en önemli endişelerinden biri olarak görüyor.

        Enflasyonu sırasıyla 'yoksulluk ve sosyal eşitsizlik', 'suç ve şiddet', 'işsizlik', 'siyasi yolsuzluk' ve 'COVID-19' takip ediyor.

        Enflasyon konusunda en fazla endişelenen ülkeler Arjantin, Türkiye ve Kanada olurken; ülkeler arasındaki askeri çatışma endişesini Polonya ikinci en büyük sorunu olarak kaydediyor.

        ENFLASYON EN BÜYÜK SORUN, TÜRKİYE VE ARJANTİN EN ÇOK ENDİŞE EDENLER

        Mart 2022'de enflasyon endişesi yüzde 26'ydı ve dünya çapında en büyük endişe COVID-19'du. Bir sonraki ay enflasyon, 'Dünyayı Endişelendiren Şeyler'de ilk kez ilk sıraya yükseldi ve iki yıl geçmesine rağmen enflasyon 29 ülke arasında bir numaralı endişe olmaya devam ediyor.

        Geçen yıl aynı tarihlerde endişe düzeyi yüzde 42 seviyesinde olurken bu ay bu oran yüzde 35 olarak öne çıkıyor. Kademeli düşüş görülse de on ülkenin ana endişe kaynağı enflasyon. Bu ülkeler sırasıyla: Arjantin, Türkiye, Kanada, Singapur, Avustralya, Polonya, Fransa, ABD, Hindistan ve Almanya.

        Arjantin, Mart 2024'te yüzde 65 ile enflasyon konusunda en endişeli ülke olurken onu, yüzde 55 ile Türkiye takip ediyor. Kanada'da enflasyon endişesi yüzde 53 olurken enflasyondan en az endişelenen ülkeler yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 19 ile Peru ve yüğzde 17 ile İsrail oldu.

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        YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK ENDİŞELERİ YÜKSEK

        Eşitsizlikten bir endişe kaynağı olarak önceki aylara kıyasla sabit kalırken bu anlamda en endişeli ülke Endonezya oldu. Endonezya'da yüzde 47 ile neredeyse her iki kişiden eşitsizlikten bahsediliyor.

        Endonezya'yı yüzde 44 ile Macaristan takip ederken, Taylan yüzde 42 ile 3. sırada yer alıyor.

        Türkiye ise yoksuzluk ve eşitsizlikte endişe konusunda yüzde 32 ile 10. sırada yer alıyor.

        DÜNYANIN ÇOĞU ÜLKESİNİN 'DOĞRU YÖNDE İLERLEDİĞİNE' İNANMIYOR

        "Ülkenizde işlerin doğru yönde ilerlediğini mi yoksa yanlış gittiğiniz mü düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtta 29 ülkenin ortalama yüzde 38'i, ülkelerinin doğru yönde ilerlediğini söylerken bu iyimserlikte en büyük düşüşü 14 puan ile Birleşik Krallık yaşadı. Fransa ise 5 puanlık düşüşle yüzde 18'e geriledi.ç Yine bu da Fransızlar için tarihi düşük seviye olarak görülüyor.

        Türkiye'de ülkenin doğru yönde ilerlediğine inananların oranı yüzde 21 olurken, ülkenin yüzde 74'ü yanlış yönde ilerlediğini düşünüyor.

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        İŞSİZLİK 4 ÜLKE İÇİN EN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI

        Ülkelerin dörtte birinden biraz fazlası için (%27) işsizlik ve istihdam bu yıl endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

        Buna göre 4 ülkede işsizlik oranı en yüksek birincil endişe endişe olarak öne çıkıyor. Güney Afrika (%65), İspanya (%41), Güney Kore (%41) ve İtalya (37%) bu alanda endişesi en fazla olan ülkeler.

        Türkiye'de ise işsizlik konusundaki endişe oranı yüzde 19.

        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE'DE ENDİŞE KAYNAĞI DEĞİL

        İklim değişikliğinden endişeler Şubat ayına kıyasla artış gösterirken ortalama olarak Asya Pasifik'teki ülkeler diğer uluslardan daha endişeli olmasıyla öne çıkıyor.

        Yüzde 27 ile iklim değişikliği konusunda en endişeli ülkeler Japonya, Avustralya, Hollanda ve Almanya olurken; Türkiye'de bu endişeye sahip olanların oranı yalnızca yüzde 5.

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        TERÖR ENDİŞELERİ ARTTI

        Terörizmden bahsedenler Kasım 2023'teki zirvesinden bu yana düşüyor. İsrail'de oran 59 iken ikinci sırada yer alan Türkiye'de oran yüzde 19. Dört puan artışla yüzde 11'e yükselen Belçika endişe oranlarında en fazla artış görüllen ülke oldu.

        * Haberin görselleri Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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