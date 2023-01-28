İlçenin çok özel doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, "Türkiye'nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, içinde 3 kilometre ahşap yürüyüş yolu bulunan doğal akvaryum niteliğindeki Horma Kanyonu, Zarı Çayı'nın döküldüğü muhteşem Ilıca Şelalesi, milattan önce yaşanmışlığı barındıran lahit mezarların olduğu Ilgarini Mağarası ve yine dünyanın derinlikte ikinci en büyük kanyonu Valla Kanyonu ile Pınarbaşı, Kastamonu turizminin amiral gemisi konumunda" diye konuştu.