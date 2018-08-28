SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Dünyanın en lüks mağarası satışta!

23.06.2018 - 17:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin Arkansas eyaletinde yer alan Beckham Creek Mağarası'nın 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Soğuk Savaş döneminde sığınak olan, ardından otele çevrilen lüks mağara 2.75 milyon dolar karşılığında yeni sahibini bekliyor!

  • 1 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    1 | 83

    ABD'nin Arkansas eyaletinin uzak bir köşesinde yer alan Beckham Creek Mağarası, 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor. 

     

  • 2 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    2 | 83

    1983 yılına kadar değişmeden kalan mağara, bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı. 

     

  • 3 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    3 | 83

    Hay, Soğuk Savaş sırasında bu mağarayı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu. 

  • 4 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    4 | 83

    Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle mağarayı lüks bir sığınağa çevirdi. 

     

  • 5 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    5 | 83

    Mağaranın ağzı güvenlik için beton duvarlarla kaplandı. 

     

  • 6 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    6 | 83

    Ayrıca tehlike anında mağaradaki açık alanlar beton bloklarla kapatılabiliyordu. 

     

  • 7 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    7 | 83

    Ancak John Hay, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, barınağa ihtiyaç duymayacağını düşünerek mağarayı sattı. 

     

  • 8 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    8 | 83

    'Dünyanın en lüks mağarası'nın şu anki sahibi, otel olarak kullandığı mağarayı tekrar satışa çıkardı.

     

  • 9 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    9 | 83

    Mağaraya sahip olmak için 2.75 milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor.

     

  • 10 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    10 | 83

    Konaklama bedelinin günlük 1.200 dolar olduğu otelin 4 yatak odası ve 4 banyosu var. 

     

  • 11 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    11 | 83

    2014 yılında son halini alan mağara 5,800 metrekarelik alana yayılmış.

     

  • 12 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    12 | 83

    Tamamen çağdaş mobilyalarla dekore edilmiş mağara tarzı ev, geniş ekran televizyonu, termal ısıtması ve rahat koltuklarıyla modern olanaklara sahip.

  • 13 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    13 | 83

    Mağarada ev aletleri ve son model fırınlarla donatılmış bir mutfak var. Mutfakta konukların vakit geçirebilmesi için özel bir ahşap bar bulunuyor. 

     

  • 14 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    14 | 83

    Sarkıt ve dikitleri günümüze kadar korunan mağara, doğal kaya oluşumları açısından da zengin.

     

  • 15 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    15 | 83

    Spa benzeri bir özel banyo içeren mağaradaki duşlar, şelalede yıkanıyormuş hissi veriyor. 

  • 16 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    16 | 83

    Mağaranın ön tarafındaki muhteşem manzara, benzersiz bir deneyim yaşatıyor. 

     

  • 17 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    17 | 83

    Yürüyüş, kano, balık tutma, helikopter gezileri ve ata binme, tesis aracılığıyla deneyimlenen aktivitelerden bazıları... 

  • 18 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    18 | 83

    İşte 2.75 milyon dolara yeni alıcısını bekleyen dünyanın en lüks mağarasından kareler...

  • 19 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    19 | 83
  • 20 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    20 | 83
  • 21 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    21 | 83
  • 22 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    22 | 83
  • 23 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    23 | 83
  • 24 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    24 | 83
  • 25 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    25 | 83
  • 26 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    26 | 83
  • 27 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    27 | 83
  • 28 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    28 | 83

    700 YILLIK MAĞARAYI BAŞTAN YARATTI

    Angelo Mastropietro isimli maceraperest 700 yıllık mağarayı baştan sona değiştirdi.

     

     

  • 29 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    29 | 83

    Worcestershire, İngiltere'de Wyre Ormanı'na yakın bir yerlerde olan mağara Mastropietro'nun hayal gücü sayesinde bambaşka bir yer haline geldi. 

     

  • 30 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    30 | 83

    Avusturalya'da başarılı bir insan kaynakları şirketinin sahibi olan Angelo'ya 29 yaşındayken MS teşhisi konulmuştu. Hayalperest adam, hastalığına teşhis konulmadan 10 yıl önce şans eseri bir mağara bulmuştu.

  • 31 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    31 | 83

    Yağmurdan kaçan adam, arkadaşlarıyla birlikte bir mağaraya sığınmışlardı. Yağmur dinince de mağaradan çıkmışlardı ancak Mastropietro'nun aklından mağara hiç çıkmadı. 

  • 32 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    32 | 83

    Mağaraya tekrar gideceği gün kendisine MS teşhisi koyulduktan sonraki zamanlarda gerçekleşecekti. Rahatsızlıkla beraber hayatını değiştirmeye karar veren Angelo, mağarayı satın aldı.

  • 33 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    33 | 83

    Yaklaşık 230.000 dolar harcayan Mastropietro, bu mağaradan lüks bir yaşam alanı yarattı.

  • 34 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    34 | 83

    Daha önce kullanılmış olsa da mağara 1962 yılından beri terk edilmiş bir haldeydi.

     

  • 35 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    35 | 83

    65 metrekarelik bu yerde şimdi alttan ısıtmalı bir duş ve giyinme odası, duşta "yağmur ormanı sistemi", tam donanımlı bir mutfak, Wi-Fi, kahve makinesi ve müzik sistemi bulunuyor.

     

  • 36 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    36 | 83

    Çevrede 40 kilometrelik bir yürüyüş parkuru, West Midlands Safari Parkı, görülmeye değer tarihi bir nehir kenarı köyü olan Bewdley var.

  • 37 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    37 | 83

    The Rockhouse Retreat adlı bu yaşam alanı hem lüksü hem doğalı aynı anda isteyen misafirlere açık ancak belli bir ücret karşılığında! 

     

     

  • 38 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    38 | 83

    Bu odalardan birinde kalabilmenin bir gecelik fiyatı kişi başı 250 dolar. 

  • 39 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    39 | 83

    İşte mağaranın içinden görüntüler...

  • 40 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    40 | 83
  • 41 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    41 | 83
  • 42 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    42 | 83
  • 43 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    43 | 83
  • 44 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    44 | 83
  • 45 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    45 | 83
  • 46 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    46 | 83
  • 47 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    47 | 83
  • 48 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    48 | 83
  • 49 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    49 | 83

    AÇIK ARTIRMAYLA 1 EURO'YA ALDIĞI EVİ BAŞTAN YARATTI

    23 yaşındaki Alexis Lamoureux’a herkesin imreneceği bir piyango vurdu. İşsiz genç adam, büyük teyzesinin eski evinin açık artırma ile satılacağını duydu.

  • 50 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    50 | 83

    Alexis’in hiç parası yoktu fakat büyük teyzesinin evi de pek iyi durumda değildi.

     

  • 51 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    51 | 83

    Genç adam hayatının şansını denedi, mağara eve yalnızca 1 euro ile teklif verdi. Talih bu ya, eve başka kimse teklif vermedi ve ev genç adamın oldu.

  • 52 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    52 | 83

    Alexis, kız arkadaşı ile 1 euro'ya sahip olduğu eve gelip yerleşme kararı aldı. Fakat evin yaşanabilir bir durumu yoktu.

  • 53 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    53 | 83

    Maden bölgesinde bulunan mağara evden civarda başka örnekler de bulunuyor. Yumuşak kaya içine oyulan evlerde maddi durumu pek iyi olmayan yerel halk yaşıyordu.

  • 54 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    54 | 83

    Alexis ile kız arkadaşı evi yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadı. Fakat bu hiç de kolay olmadı.

     

  • 55 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    55 | 83

    4 yıllık bir çalışma ile ilmek ilmek evi yeni baştan yarattılar. 

     

  • 56 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    56 | 83

    Evin tadilatı için Alexis önce 25.000 euro’luk bir kredi çekmek için talepte bulundu fakat banka reddetti. 

  • 57 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    57 | 83

    Sonrasında Alexis ve kız arkadaşı bir restoranda çalışmaya başladılar. 

  • 58 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    58 | 83

    Burada 3 yıl boyunca çalışıp para biriktirdiler.

  • 59 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    59 | 83

    Biriktirdikleri para ile evi bugünkü imrenilen haline getirmeyi başardılar.

  • 60 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    60 | 83

     Evin şimdiki haline kavuşması için genç çift 35.000 euro harcadı.

  • 61 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    61 | 83

    SU DEPOSUNU EVE DÖNÜŞTÜRDÜ

    Karin Matz, Stockholm’de bir zamanlar, 30 yıl boyunca, mobilya deposu olarak kullanılan ve sonrasında boşaltılan dairenin önceki sahibinin verdiği ilana rastlamış.

  • 62 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    62 | 83

    Hastalığı dolayısıyla dairenin yeniden inşasıyla uğraşamayan sahibi ölene dek burası dokunulmadan, öylece beklemiş.

  • 63 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    63 | 83

    Karin Matz daireyi incelemeye geldiğinde duvar kağıtlarının yarısının sökülmüş olduğunu, sadece birkaç fayansın duvarlarda yapışık kaldığını, elektriğin olmadığını ve banyo duvar kenarlarında fare izlerinden başka bir şey olmadığını görmüş.

  • 64 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    64 | 83

    Ancak yaşam alanının ve çevrenin de güzel bir potansiyel barındırdığını farkeden Karin, “buraya karşı koymak imkansızdı.” diyor websitesinde.

  • 65 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    65 | 83

    Karin bu 35 metrekarelik yeri almaya ve dönüştürmeye karar vermiş. Tamamını yenilemek yerine bir bölümünü mobilyalarla sade ve şık bir biçimde döşerken geri kalanını neredeyse olduğu gibi bırakmış. Su aldıktan sonra dökülmüş boyasıyla tavanı, sökülmemiş duvar kağıtlarını muhafaza etmiş.

  • 66 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    66 | 83

    İşte evden görüntüler...

  • 67 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    67 | 83
  • 68 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    68 | 83
  • 69 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    69 | 83
  • 70 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    70 | 83
  • 71 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    71 | 83
  • 72 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    72 | 83
  • 73 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    73 | 83
  • 74 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    74 | 83
  • 75 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    75 | 83
  • 76 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    76 | 83
  • 77 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    77 | 83
  • 78 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    78 | 83
  • 79 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    79 | 83
  • 80 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    80 | 83
  • 81 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    81 | 83
  • 82 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    82 | 83
  • 83 Dünyanın en lüks mağarası olan Beckham Creek Mağarası satışta!
    83 | 83

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    bedava
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X