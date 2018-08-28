ABD'nin Arkansas eyaletinde yer alan Beckham Creek Mağarası'nın 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Soğuk Savaş döneminde sığınak olan, ardından otele çevrilen lüks mağara 2.75 milyon dolar karşılığında yeni sahibini bekliyor!
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ABD'nin Arkansas eyaletinin uzak bir köşesinde yer alan Beckham Creek Mağarası, 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor.
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1983 yılına kadar değişmeden kalan mağara, bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı.
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Hay, Soğuk Savaş sırasında bu mağarayı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu.
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Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle mağarayı lüks bir sığınağa çevirdi.
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Mağaranın ağzı güvenlik için beton duvarlarla kaplandı.
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Ayrıca tehlike anında mağaradaki açık alanlar beton bloklarla kapatılabiliyordu.
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Ancak John Hay, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, barınağa ihtiyaç duymayacağını düşünerek mağarayı sattı.
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'Dünyanın en lüks mağarası'nın şu anki sahibi, otel olarak kullandığı mağarayı tekrar satışa çıkardı.
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Mağaraya sahip olmak için 2.75 milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor.
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Konaklama bedelinin günlük 1.200 dolar olduğu otelin 4 yatak odası ve 4 banyosu var.
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2014 yılında son halini alan mağara 5,800 metrekarelik alana yayılmış.
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Tamamen çağdaş mobilyalarla dekore edilmiş mağara tarzı ev, geniş ekran televizyonu, termal ısıtması ve rahat koltuklarıyla modern olanaklara sahip.
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Mağarada ev aletleri ve son model fırınlarla donatılmış bir mutfak var. Mutfakta konukların vakit geçirebilmesi için özel bir ahşap bar bulunuyor.
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Sarkıt ve dikitleri günümüze kadar korunan mağara, doğal kaya oluşumları açısından da zengin.
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Spa benzeri bir özel banyo içeren mağaradaki duşlar, şelalede yıkanıyormuş hissi veriyor.
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Mağaranın ön tarafındaki muhteşem manzara, benzersiz bir deneyim yaşatıyor.
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Yürüyüş, kano, balık tutma, helikopter gezileri ve ata binme, tesis aracılığıyla deneyimlenen aktivitelerden bazıları...
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İşte 2.75 milyon dolara yeni alıcısını bekleyen dünyanın en lüks mağarasından kareler...
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700 YILLIK MAĞARAYI BAŞTAN YARATTI
Angelo Mastropietro isimli maceraperest 700 yıllık mağarayı baştan sona değiştirdi.
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Worcestershire, İngiltere'de Wyre Ormanı'na yakın bir yerlerde olan mağara Mastropietro'nun hayal gücü sayesinde bambaşka bir yer haline geldi.
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Avusturalya'da başarılı bir insan kaynakları şirketinin sahibi olan Angelo'ya 29 yaşındayken MS teşhisi konulmuştu. Hayalperest adam, hastalığına teşhis konulmadan 10 yıl önce şans eseri bir mağara bulmuştu.
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Yağmurdan kaçan adam, arkadaşlarıyla birlikte bir mağaraya sığınmışlardı. Yağmur dinince de mağaradan çıkmışlardı ancak Mastropietro'nun aklından mağara hiç çıkmadı.
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Mağaraya tekrar gideceği gün kendisine MS teşhisi koyulduktan sonraki zamanlarda gerçekleşecekti. Rahatsızlıkla beraber hayatını değiştirmeye karar veren Angelo, mağarayı satın aldı.
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Yaklaşık 230.000 dolar harcayan Mastropietro, bu mağaradan lüks bir yaşam alanı yarattı.
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Daha önce kullanılmış olsa da mağara 1962 yılından beri terk edilmiş bir haldeydi.
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65 metrekarelik bu yerde şimdi alttan ısıtmalı bir duş ve giyinme odası, duşta "yağmur ormanı sistemi", tam donanımlı bir mutfak, Wi-Fi, kahve makinesi ve müzik sistemi bulunuyor.
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Çevrede 40 kilometrelik bir yürüyüş parkuru, West Midlands Safari Parkı, görülmeye değer tarihi bir nehir kenarı köyü olan Bewdley var.
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The Rockhouse Retreat adlı bu yaşam alanı hem lüksü hem doğalı aynı anda isteyen misafirlere açık ancak belli bir ücret karşılığında!
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Bu odalardan birinde kalabilmenin bir gecelik fiyatı kişi başı 250 dolar.
23 yaşındaki Alexis Lamoureux’a herkesin imreneceği bir piyango vurdu. İşsiz genç adam, büyük teyzesinin eski evinin açık artırma ile satılacağını duydu.
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Alexis’in hiç parası yoktu fakat büyük teyzesinin evi de pek iyi durumda değildi.
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Genç adam hayatının şansını denedi, mağara eve yalnızca 1 euro ile teklif verdi. Talih bu ya, eve başka kimse teklif vermedi ve ev genç adamın oldu.
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Alexis, kız arkadaşı ile 1 euro'ya sahip olduğu eve gelip yerleşme kararı aldı. Fakat evin yaşanabilir bir durumu yoktu.
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Maden bölgesinde bulunan mağara evden civarda başka örnekler de bulunuyor. Yumuşak kaya içine oyulan evlerde maddi durumu pek iyi olmayan yerel halk yaşıyordu.
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Alexis ile kız arkadaşı evi yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadı. Fakat bu hiç de kolay olmadı.
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4 yıllık bir çalışma ile ilmek ilmek evi yeni baştan yarattılar.
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Evin tadilatı için Alexis önce 25.000 euro’luk bir kredi çekmek için talepte bulundu fakat banka reddetti.
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Sonrasında Alexis ve kız arkadaşı bir restoranda çalışmaya başladılar.
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Burada 3 yıl boyunca çalışıp para biriktirdiler.
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Biriktirdikleri para ile evi bugünkü imrenilen haline getirmeyi başardılar.
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Evin şimdiki haline kavuşması için genç çift 35.000 euro harcadı.
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SU DEPOSUNU EVE DÖNÜŞTÜRDÜ
Karin Matz, Stockholm’de bir zamanlar, 30 yıl boyunca, mobilya deposu olarak kullanılan ve sonrasında boşaltılan dairenin önceki sahibinin verdiği ilana rastlamış.
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Hastalığı dolayısıyla dairenin yeniden inşasıyla uğraşamayan sahibi ölene dek burası dokunulmadan, öylece beklemiş.
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Karin Matz daireyi incelemeye geldiğinde duvar kağıtlarının yarısının sökülmüş olduğunu, sadece birkaç fayansın duvarlarda yapışık kaldığını, elektriğin olmadığını ve banyo duvar kenarlarında fare izlerinden başka bir şey olmadığını görmüş.
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Ancak yaşam alanının ve çevrenin de güzel bir potansiyel barındırdığını farkeden Karin, “buraya karşı koymak imkansızdı.” diyor websitesinde.
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Karin bu 35 metrekarelik yeri almaya ve dönüştürmeye karar vermiş. Tamamını yenilemek yerine bir bölümünü mobilyalarla sade ve şık bir biçimde döşerken geri kalanını neredeyse olduğu gibi bırakmış. Su aldıktan sonra dökülmüş boyasıyla tavanı, sökülmemiş duvar kağıtlarını muhafaza etmiş.
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