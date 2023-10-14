Haberler Dünya Dünyanın en mutlu mesleği seçildi: En mutlu çalışanların tercihi bu meslek

Dünyanın en mutlu mesleği belirlendi: En mutlu çalışanların tercihi bu meslekler BambooHR şirketi tarafından yapılan araştırmada dünyanın en mutlu meslekleri tespit edildi. Araştırma için Ocak 2020 ile Haziran 2023 arasında dünya çapında 1.600'den fazla şirketin 57 binden fazla çalışanın verileri analiz edildi. Analiz sonucuna göre çalışanları en çok mutlu eden 8 meslek ortaya çıktı. Habertürk Giriş: 14.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:47 facebook

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BambooHR şirketi tarafından yapılan araştırma raporunda çalışanların mutluluğu son üç yılda dalgalı bir seyir de devam etti. En mutlu meslek grupları arasında birinci sırada seçilen inşaat sektöründe büyük oranda artan ücretler, bol iş fırsatları gibi etkenler nedeniyle mutluluk endeksinin yüksek kaldığı belirtildi.

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Teknoloji, finans, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, seyahat ve konaklama sektörlerindeki çalışanlar da en mutlu meslekler arasında yerini aldı.