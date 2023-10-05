Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dünyanın en pahalı düğün pastası tam 50 milyon dolar değerinde!

        Dünyanın en pahalı düğün pastası tam 50 milyon dolar değerinde!

        50 milyon dolar değerindeki düğün pastasının tasarımcısı Debbie Wingham, dünyanın en pahalı tasarımcısı olarak biliniyor. 182 cm uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığındaki pastanın bir dilimi 1 milyon dolara tekabül ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TAM 50 MİLYON DEĞERİNDE

        Dubai'de düğün sergisinde tanıtılan 50 milyon dolar değerindeki pastanın boyu 182 cm, ağırlığı ise 120 kilogram.

        2

        Debbie Wingham pasta için 1.000 yumurta ve 20 kg çikolata kullanıldı. Tamamı yenilebilir pastanın üzeri 50 kg dantelli şekerlemeyle kaplı.

        3

        Dünyanın en pahalı pastasının her bir yanı el yapımı özel çiçekler ve pahalı incilerle kaplı.

        4

        Toplamda 5.000 adet çiçek kullanan Wingham'ın pastayı yapması 10 gün sürdü.

        5

        ÖZEL İNCİ VE ELMASLARLA KAPLANDI

        Yenilebilir olanlar arasında her biri 200 milyon dolar değerinde olan inciler ve üç karatlık gerçek elmaslar süsleme için kullanıldı.

        6

        Debbie Wingham bu tarz pahalı tasarımlardan oluşan çeşitli pastaları yaparak tanınan bir sanatçı.

        7
        8

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf: Instagram - Debbie Wingham

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri